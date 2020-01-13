Be arkadaş hiçbir şey mi değişmez

Öyle bir ülke düşününki “12 tane spor şurası” yapılacak, ama spor yine kapıların kapılar ardından yönetilecek.

İnsanlar üç gün kafa patlatacak “şura”larda, yöneticiler oralarda buralarda gezecek.

Şu spor salonuna bunu yaptık, bu sahaya çim, şuna bu kadar para verdik deyip caka atacak yandaş medya sayfalarında.

Şurada alınan kararların yanından bile geçmeyecek.

***

Bire bir yaşadım.

Son şuranın genel sekreter yardımcılığını yaptım.

Dönemin Başbakanı Tufan Erhürman imzasıyla ve dönemin Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nun eliyle bu görev bana tebliğ edilirken, aynen şunu demiştim; “Şurada alınacak kararlar yürürlüğe girmeyecekse, ben yokum. Görev almayım”

Şaşalı laflarla, bu şura diğerleri gibi olmayacak, alınan kararlar uygulanacak sözleri verilmişti.

Tamam dedik görevi aldık.

Sonuç, 12’înci spor şurası yapıldı, üzerinden 13 ay geçti, şurada beyin patlatan spor adamlarının bir tek fikri, aldığı kararları siyasetin önünden geçmedi.

Geçmiş 11 tanede olduğu gibi 12’inci de raflarda yerini aldı.

***

Sporda düzeni sağlayamayan bir düzen.

Sporun dinamizmine ayak uyduramayan yönetici anlayışları…

Sporun çıkarsız yapılması gerektiğini anlamayan beyinler.

Sporun rant değil, hizmet olması gerektiğini anlatamayan halk.

Yok, olup giden yetenekler.

13/01/2020 09:56