BEAL - 20 TFL Yerleştirme Sınavı sonuçları açıklandı

ads ads ads
25/06/2022

ads
ads
BEAL - 20 TFL Yerleştirme Sınavı sonuçları açıklandı

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi (20 TFL) Yerleştirme Sınavı, iki oturum halinde yapıldı. Sınavın birinci oturumu 08.30'da başladı, ikinci oturum ise 10.45-12.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Sınav sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinde (www.mebnet.net) yayımlandı.

Sınav sonuçlarına itirazlar 27-30 Haziran 2022 ​tarihleri arasında Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğüne yapılabilecek.

Okullara kayıtlar 27-30 Haziran 2022 ​tarihleri arasında ilgili okullarda yapılacak.

25/06/2022 18:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.