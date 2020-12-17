BEAL öğrencilerinden Paylaşım mutfağı'na gıda katkısı

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) öğrencilerinin “Paylaşım Güzeldir” sloganıyla düzenlediği “4. Kuru Gıda Yardım Kampanyası” etkinliğinde topladığı gıdalar LTB Paylaşım Mutfağı’na teslim edildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, hem kampanyayla ilgili okul müdürü Sibel Karakaya’dan bilgi aldı, hem de etkinliğin öncülüğünü yapan 10 Science öğrencileriyle bir araya geldi.

Harmancı, BEAL öğrencilerinin etkinliği geleneksel hale getirdiğini kaydederek, “Öğrencilerimizin her gün 280’den fazla ihtiyaçlı bireye bir öğün sıcak yemek sağlayan mutfak için gösterdiği dayanışma hem bugüne hem de geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor” dedi.

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17/12/2020 12:34