BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleşme Sınavı 19 Haziran'da

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ile 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleşme Sınavı 19 Haziran 2021 Cumartesi Günü yapılacaktır.

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14/04/2021

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BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleşme Sınavı 19 Haziran'da

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2020 - 2021 Akademik Çalışma Takvimi’nin yeniden düzenlendiğini ve bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlandığını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, Covid 19 Pandemi koşullarına bağlı olarak ilgili sendika olan KTOEÖS ile istişarede bulunarak yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ile 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleşme Sınavı 19 Haziran 2021 Cumartesi Günü yapılacaktır. Yerleşme sınavı başvuruları 19 Nisan 2021 Pazartesinden itibaren çevrimiçi olarak Bakanlığın resmi web sayfası üzerinden alınacaktır.

Ortaokullar ve 9., 10. Ve 11. Sınıfların Bütünleme Sınavları 21 – 23 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri’ne başvuruları 21 – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Ortaokullar için diploma törenleri 22 – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

14/04/2021 11:25
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TAGS: BEAL, sınav, haberkıbrıs, 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleşme Sınavı, 19 Haziran’da
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