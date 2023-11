Haftalar süren meraklı bekleyişin ardından Beatles’ın “son şarkısı” bugün yayımlanacak.

Now and Then adlı şarkının bitirilmesi tam 45 yıl sürdü. İlk notalarını John Lennon’ın 1978’de yazdığı şarkı geçen yıl tamamlandı. Beatles’ın dört üyesi de bu parçada yer alıyor.

Bu şarkı, Beatles’ın müzikal üretiminin artık kesin bir şekilde sona erdiğinin de işareti olabilir.

Şarkı ilk olarak BBC 6 Music radyosunda bugün yerel saatle 14:00’te (KKTC saati 16:00) çalınacak.

Eşzamanlı olarak Spotify, Apple Music ve Amazon Prime Music gibi uygulamalardan da dinlenebilecek.

CD, plak ve kaset satışları ise Cuma başlayacak.

10 Kasım’da satışa çıkacak, Beatles’ın en iyi şarkılarının derlendiği eski Red ve Blue albümlerinin yeni versiyonlarında da bu şarkı yer alacak.

Nasıl bir şarkı?

Şarkının ilk demosu yıllardır elden ele dolaştığı için şarkıya dair fikrimiz var. Bu şarkı, John Lennon’ın 1970’lerde ürettiği pek çok eser gibi bir aşk şarkısı.

Şarkı geçen yıl stüdyoda Sir Paul McCartney ve Ringo Starr tarafından tamamlandı.

George Harrison 1995’ye kaydettiği ritim gitarıyla şarkıda yer alırken prodüktör Giles Martin de şarkıya yeni bir yaylı aranjmanı yaptı.

Şarkıyı yayımlanmadan dinleyen az sayıda kişiden biri olan Rolling Stone dergisinden Rob Sheffield “John ve Paul’un ilk dizeleri birlikte söylemesi son derece güçlü duygular uyandırıyor” dedi.

BBC 6 Music’ten Lauren Laverne ise “İlk duyduğumda bebekler gibi ağladım. Tek kelimeyle muhteşem” ifadelerini kullandı.

Şarkıyı bitirmek için yapay zeka mı kullanıldı?

Bir ölçüde evet. Beatles hakkındaki Get Back belgeselinin yapımı sırasında yönetmen Peter Jackson’ın film şirketi, şarkı kayıtlarında üst üste binen sesleri ayrıştırabilen bir yazılım geliştirdi.

Bu teknoloji geçen yıl Beatles’ın Revolver albümünün yeni miksi için de kullanıldı.

Jackson yazılımın nasıl çalıştığını şöyle anlatıyor:

“Ona ne kadar çok şey öğretirseniz o kadar iyi çalışıyor. Örneğin John Lennon’ın gitarının sesinin nasıl olduğunu öğretirseniz, o gitarın sesini bir kayıttan ayrıştırabiliyor.”

Bu yazılım Now and Then’in kaydında Lennon’ın vokalini, kasedin dip sesinden ve elektrik hattından gelen cızırtıdan ayrıştırmayı başardı.

Bu iki sorun, önceki girişimlerin önünü tıkayan iki ana etmendi.

Bu teknolojinin nasıl işlediğiyle ilgili BBC’de 15 dakikalık bir belgesel de yayımlandı.

Bir müzik videosu da olacak mı?

Evet. Peter Jackson’ın hazırladığı video Cuma KKTC saati 16:00’de yayımlanacak.

Videoda daha önce görülmemiş görüntüler de olacak. Bunlar arasında Beatles’ın ilk video kaydından birkaç saniye de var.

Bu kayıt Jackson’a grubun ilk davulcusu Pete Best’in kardeşi Roag tarafından verildi.

Roag bu sessiz kaydı, ilk şarkılarını yayımlamadan sekiz ay önce, Şubat 1962’de Liverpool’da bir kilisedeki performanslarının ardından, kendilerini kaydeden bir adamdan satın aldığını belirtiyor..

Jackson’ın ekibinin videoyu müthiş bir kaliteye yükselttiğini aktaran Roag “Videoda ayakta gitar çalıp şarkı söylerken gözüküyorlar” diyor.

Bu, grup üyelerinin tamamının deri kıyafetler giydiğini gösteren bilinen tek video kaydı.

Pete Best, Ağustos 1962’de gruptan atılmış, yerine Ringo Starr alınmıştı.

Bu video ayrıca Pete Best’in grupla çaldığını gösteren de tek kayıt.

Fakat videoda Best gözükmüyor. Kardeşi Roag “Grubun bir üyesi tam kamerayla Pete arasında durduğu için sadece davula vuran elleri gözüküyor” diyor.

Peter Jackson’ın altı saniyesini kullandığı bu kaydın bir dakika civarındaki tam hali Roag’a ait Liverpool Beatles Müzesi’nde sergilenecek.

02/11/2023 08:37