Bebeği doğana kadar corona tedavisi olamayan anne ve bebeği, 88 gün sonra taburcu edildi

Birmingham kenti yakınlarındaki Walsall bölgesinden 20 yaşındaki hamile Ellie Wright, oğlu Leo doğana kadar corona virüsü tedavisi olamadı.

Ocak ayında 10 hafta erken sezaryenle bebeğini doğuran Wright, 3 hafta komada kaldı ve ancak bebeği 5 haftalıkken kucağına alabildi.

TAMAMEN İYİLEŞMESİ 2 YILA KADAR SÜRECEK

88 gün hastanede kalan Wright, coronayı atlattığını ancak kendisinde bazı hasarlar bıraktığını, tamamen iyileşmesinin 2 yıl kadar süreceğini belirtti.

Wright, bebeğinin 1.9 kilo doğduğunu ve yeni doğan ünitesinde 12 hafta kaldığını sözlerine ekledi. DHA

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12/04/2021 08:59