Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da!

17 Mart'ta nikah masasına oturmuşlardı... Anne olmaya hazırlanan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti ve ismi belli oldu.

DEMET'İN KIZI MAVİ

Oyuncu Demet Evgar 17 Mart'ta işletmeci Levent Babataş ile aile arasında yapılan nikah töreniyle evlenmişti. Hamilelik nedeniyle nikahı erkene çeken çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Demet Evgar ile Levent Babataş'ın kızları olacak. Çift 5 ay sonra dünyaya gelecek olan kızlarına 'Mavi' adını verecek.

KLASİK DE VAR, SIRADIŞI DA...

Bazı ünlüler çocukları için klasik isimleri uygun görse de bazılarının tercihleri sıradışı oluyor. İşte Magazin dünyasının en çok konuşulan bebekleri ve isimleri...

KURT EFE GELİYOR

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ baba olmak için gün sayıyor. Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer nisan sonunda bir erkek bebek dünyaya getirecek Ünlü çift oğullarına 'Kurt Efe' adını verecek.

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07/04/2022 08:55