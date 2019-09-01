Bebeğin odası hazır

Berfu Yıldız ile Eser Yenenler çifti doğacak bebeklerinin odasını şimdiden hazırladı.

Haziran ayında evlenen Berfu Yıldız ile Eser Yenenler'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Çiftin bir oğlu olacak. İkili, yaklaşık üç buçuk ay sonra doğacak çocuklarının odasını da şimdiden hazırladı. Çocukları olacağı için kirası 15 bin TL olan bir eve taşınan Yenenler çifti, odanın dekorasyonu için titizlikle uğraşmış. İkili, yakınlarına heyecanla bebeklerini kucaklarına almayı beklediklerini söylüyormuş.