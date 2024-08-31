Bebeğini kaybeden Ece Seçkin yaşadıklarını anlattı...

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin geçtiğimiz günlerde iki aylık bebeğini kaybetti. Yaşadığı zor günlerden bahseden Ece Seçkin, "Allah'ın dediği olur" şeklinde konuştu.

Şarkıları dillere pelesenk olan Ece Seçkin, iki aylık bebeğini kaybetmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.

Bebeğini kaybeden ünlü şarkıcı Ece Seçkin, "Ameliyatım başarılı geçti arayan herkese çok teşekkür ederim telefonlara geri dönüş yapamadıklarımdan özür dilerim. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık bu durumu bilmenizi istemezdim" demişti.

"ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR"

Ece Seçkin yaşadığı üzücü olayı anlattı ancak konuşmakta bile zorlandı. Ünlü şarkıcı "Hayatımın en kötü yazıydı. Derinden sarsıldık, çok üzüldük. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Her şeyin bir sebebi var. Allah'ın dediği olur." ifadelerini kullandı.