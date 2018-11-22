ABD'de bir binada çıkan yangında kadın, bebeğini kurtarmak için camdan aşağı attı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından kurtulmak isteyen bir kadın bebeğini kurtarmak için camdan attı. Binanın yanında bekleyenler ise açtıkları minderle bebeğin hayatını kurtardı. Binada yaşayan birkaç kişi daha yangından kaçmak için çareyi camdan atlamakta buldu.