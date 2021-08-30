Bebeğinin cenazesi için KKTC’ye geçti, yakalandı

Polisi bıçaklayarak Güney Kıbrıs’a kaçan Gökhan Takımcılar’ın yakalanmasının ardındaki sır perdesi ortaya çıktı.

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30/08/2021

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Bebeğinin cenazesi için KKTC’ye geçti, yakalandı

Polisi bıçaklayarak Güney Kıbrıs’a kaçan Gökhan Takımcılar’ın yakalanmasının ardındaki sır perdesi ortaya çıktı. KKTC’de özel bir hastanede tedavi gören Gökhan Takımcılar’ın bebeği hayatını kaybetti. Bebeğinin cenazesine gelen Takımcılar, Güney Kıbrıs’a kaçmak isterken Kırklar köyünde görevli askerler ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklandı. Operasyon kapsamında ayrıca, Gökhan Takımcılar tarafından KKTC'ye geçmek için kullanılan ve terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri ve 3 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

30/08/2021 15:18
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TAGS: Gökhan Takımcılar
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