Bebeğinizin Diş Sağlığını Korumanın Yolları

Bebeklerin ilk dişleri, ilk sözleri, ilk adımları ve ilk gülüşleri gibi özel anılardır. Bebeğinizin ilk dişleri çıkmaya başladığında, diş sağlığını korumak için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar vardır. Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, bu dönemde diş fırçalama alışkanlığı ve diğer korunma yöntemleri hakkında bilgiler veriyor.

İlk süt dişlerinin genellikle 6-12 aylık dönemlerde çıktığını ve süt dişlenmenin genellikle alt keser dişlerle başladığını ifade eden Dt. Nurgül Demir "Bebeğimin dişlerini ne zaman fırçalamaya başlamalıyım?" sorusu sıkça sorulur. Amerikan Pediyatrik Diş Hekimleri Derneği’nin yönergelerine göre, ilk dişler çıkmaya başladığı andan itibaren, 3 yaşına kadar pirinç tanesi büyüklüğünde florlu diş macunu ve bebekler için özel diş fırçası kullanılarak günde 2 kez fırçalanmalıdır. Ön kesici dişler 6-7 yaşlarına kadar ağızda kalması gereken dişlerdir. Bu dişler estetik görüntü dışında, konuşmanın öğrenilmesi ve seslerin düzgün çıkarılması açısından da önemlidir. Kesici dişler, erken çocukluk çağı çürüklerinden en çok etkilenen dişlerdir. Erken çocukluk çağı çürükleri olarak bilinen biberon çürüklerini önlemek için, diş fırçalama alışkanlığı bebeklik döneminden itibaren oluşturulmalı, çürük yapıcı gıdalardan kaçınılmalı ve çocuk diş hekimi kontrolleri aksatılmamalıdır. Çürük riski taşıyan bebekler için koruyucu diş hekimliği programları, erken diş kaybını azaltmada önemli rol oynar.” dedi.

Bebeğin dişleri çıkarken kullanılan ürünlere dikkat

“Bebeğinizin dişleri çıkarken, kullanılan kaşık, biberon ve emzik gibi araçların sadece bebeğe özel olması gerektiğini unutmayın.” uyarısında bulunan Dt. Nurgül Demir “Çürük bakterisi yetişkinlerden bebeklere geçebilir. Bu nedenle, bebeğin ağız kenarlarından öpmek veya mamanın sıcaklığını kontrol etmek için bebekle aynı kaşığı kullanmak gibi alışkanlıklar çürük bakterisi bulaşma riskini artırabilir. Ayrıca, biberon ve emziklerin temizliğine dikkat edilmeli; bal veya pekmezle tatlandırılmamalıdır. Bebeğin ağzında şekerli besinle uyuması biberon çürüklerine neden olabilir. Anne sütünün şeker içeriği de göz önünde bulundurularak, her emzirmeden sonra bebeğin ağzı temiz bir gazlı bezle silinmeli veya bolca su içirilerek süt artıklarının ağızda kalması engellenmelidir.” açıklamasında bulundu.

Dişlenme jelleri ezbere kullanılmamalı

İlk süt dişlerinin genellikle şikayet vermeden çıktığını anlatan Nurgül Demir “Ancak süt azı veya köpek dişler çıkarken durum değişebilir. Bebeğinizde diş sürmesine bağlı olarak yüksek ateş, diş etinde şişlik, kızarıklık, morarma, iltihaplanma veya yemek yerken ağrı gibi şikayetler oluşursa, en doğru yönlendirmeyi yapacak olan çocuk diş hekimi olacaktır. Dişlenme jellerinin kullanımı ezbere yapılmamalıdır. Çoğu durumda, nemlendirilmiş ve soğutulmuş steril gazlı bezle diş bölgesine yapılacak masaj, şikayetleri gidermede yeterli olabilir.” dedi. Dt. Nurgül Demir bu süreçte dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde özetledi;

-İlk süt dişlerinin çıkmaya başladığı 6-12 aylık dönemden itibaren, dişler florlu diş macunu ve diş fırçası kullanılarak günde en az 2 kez fırçalanmalıdır.

-Yetişkinlerden bebeklere çürük bakterisi bulaşmasını engellemek için; kullanılan kaşık, biberon gibi araçların temizliğine özen gösterilmeli ve kesinlikle ortak kullanılmamalıdır.

-Bebeğin bal, pekmez gibi şekerli besinlerle tatlandırılmış emzik veya biberonla uyuması biberon çürüklerine neden olabilir.

-Diş sürmesine bağlı şikayetler için ilaç kullanımına mutlaka bir çocuk diş hekimi karar vermelidir. Dişlenme jelleri diş hekimine danışılmadan kullanılmamalıdır.

-Düzenli çocuk diş hekimi kontrolleri ile, bebeğin çürük riskine göre planlanan koruyucu tedaviler, çocukluk döneminde diş çürüklerinin hastalık boyutunda karşımıza gelmesini önleyerek büyük sağlık ve maddi problemlerin önüne geçer.