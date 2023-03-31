Bebek acilde yarım saat bekletildi iddiası

Rahatsızlanarak Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil bölümüne götürülen bebeğin hastanede yarım saat bekletildiği öne sürüldü.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan aile bebeklerini sabah 05.00’te Girne’den Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne götürdüklerini ve doktorun uyuduğu için çocuklarının acilde yarım saat bekletildiğini iddia etti. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’ya seslenen aile, çocuk servis personelini gözden geçirilmesini istedi. İnsanlık dışı bir davranışta bulunulduğunu belirten aile “Hastane uyuma yeri mi? Gerçekten yazık.” ifadelerini kullandı.

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31/03/2023 09:38