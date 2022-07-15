Bebek beslenmesinde unutmamanız gerekenler

Anne sütünün faydaları

Hamilelik döneminde çeşitli endişeler taşımanız olağan. ‘Miniğinizi kucağınıza nasıl alacaksınız’, ‘bebeğiniz nasıl beslenecek’, ‘nasıl büyüyecek’ gibi birçok soru aklınıza takılabilir. Özellikle anneler beslenme konusunda telaşe düşüyorlar. “Sütüm yetiyor mu?”, “Bebeğimin karnı doyuyor mu?” gibi sorularla boğuşuyor olabilirsiniz. Bebek beslenmesinde ilk 6 ay tüm ihtiyaçlar anne sütünden karşılayabiliyor. Bu nedenle annelerin, bebeklerini ilk 6 ay sadece anne sütüyle, ilk 2 yıl ise ek gıdalarla birlikte anne sütüyle beslemeleri önerilir. Bebek beslenmesinde anne sütü, emzirme ve ek gıda ile bilinmesi gerekenler…

1- Anne sütü için kaç kalori almak gerekir?

Emzirme döneminde anne sütündeki enerjinin büyük kısmı annenin tükettiği besinlerden karşılanıyor. Sağlıklı bir annenin günde ortalama 700–800 ml süt salgıladığı düşünülürse, emzirme döneminde ihtiyaç duyulan günlük ekstra enerji gereksinimi 750 kaloriyi buluyor. Bu miktarın 500 kalorisi besinlerden, 250 kalorisi ise hamilelikte depolanan yağlardan sağlanıyor. Bu da emzirme sırasında alınan kiloların, hızla enerjiye dönüşmesine ve vücutta depolanan yağların erimesine yol açıyor.

2- Ek gıda için neden 6 ay beklenmeli?

Siz bebeğinizi sağlıklı beslenerek emzirirken, o da sağlıklı bir gelişim gösteriyor. İlk 6 ay anne sütü ile beslenen bebeğiniz için sonraki dönemde anne sütünün yanında bir beslenme modeli de geliştirmelisiniz. Peki neden 6 aydan önce ek gıdaya başlanamaz? Bunun nedeni bebeklerin mide-bağırsak sistemi ve böbrek fonksiyonlarının yeteri kadar olgunlaşmaması, dolayısıyla ek besin almaya hazır olmamaları. İnek sütü ve buğday unu gibi ek besinlere erken başlamak besin alerjisine yol açabileceği için risk taşıyor. Ek besinlere geç başlandığında ise yetersiz enerji ve protein alımına bağlı enfeksiyon riski artabiliyor. Demir eksikliğine bağlı anemi, katı besinleri çiğnemeyi öğrenememe, yetersiz vitamin ve mineral alımına bağlı büyüme ve gelişme geriliği gibi pek çok ciddi durum da ortaya çıkabiliyor.

3- Bir yaşından önce bu besinleri vermeyin!

Bebeğinizin besin alerjisi yaşamaması için bazı besinler konusunda özellikle dikkat olmalısınız. Bebeğinize 1 yaşından önce bal, yumurta akı, inek sütü, çikolata, kakao, çilek, domates, kivi, fıstık ezmesi gibi alerji potansiyeli yüksek gıdalar, deniz ürünleri, şarküteri ürünleri, konserve ve dondurulmuş gıdalar vermemeniz gerekiyor. Ayrıca çay, kahve, kola ve gazoz gibi gazlı içecekler, katkılı, tuzlu, salçalı, baharatlı hazır gıdalar, kuru yemiş, patlamış mısır, pastil, sakız gibi boğulmaya neden olabilecek taneli ya da yapışkan besinleri de 4 yaşına kadar çocuğunuzdan uzak tutmanız önerilir.

4- Bebeğinize vitamin takviyesi yapmalı mısınız?

Anneler bebeğin sağlıklı beslenmesi konusunda endişeye kapılabiliyorlar. Bu nedenle bebekleri için vitamin takviyesi arayışına girebiliyorlar. Ancak sağlıklı ve iyi beslenen bebeklere 15'inci günden 2 yaşına kadar vitamin takviyesi gerekmeyebiliyor. Kullanılması önerilen tek vitamin D vitaminidir. Ancak bazı durumlarda, örneğin iştahsız ve seçici beslenen çocuklara ek besinlere geçiş döneminde doktorunun önereceği multivitaminler verilebiliyor.

5- Rezene bebeklerde gaz sancısına iyi gelir mi?

Bebek beslenmesinde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de bitki çaylarıdır. Çok gerekli olmadıkça özellikle 1 yaş altındaki bebeklerde bitkisel ilaçların veya çayların verilmemesi gerekiyor. Piyasada granül halinde satılan rezene çayları, kullanım talimatına göre hazırlanırsa bebeklerin gaz problemine iyi gelebiliyor. Rezene çayı bebeklere tok karına 1-2 kaşık verilebiliyor, geri kalanını anne içebiliyor. 6’ncı aydan itibaren gece çayı olan ürünler uyku öncesinde kullanılabiliyor.

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15/07/2022 11:46