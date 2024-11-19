Bebek bezinin başka kullanım alanı da varmış...
Bebek bezleri bebeklerin ihtiyaçlarının dışında pratik temizlik yöntemi olarak da kullanılıyor. Emici özelliği ve yumuşak dokusu sayesinde camları derinlemesine temizleyen etkili temizlik araçlarından biri. İşte bebek beziyle cam silme yöntemine dair detaylar...
19/11/2024
Ev temizliği içerisinde en zor ve yorucu işlerden biri de cam temizliğidir. Kullanılan temizlik araçları da temizlik açısından önemli bir etken. Bebek bezi de son dönemlerde kullanılan temizlik araçlarından biri. Cam silme işleminde kullanılan bebek bezleri iz bırakmadığı gibi camları derinlemesine temizliyor.
CAMLARDA İZ BIRAKMIYOR
Temizlik ürünlerinizi hazırladıktan sonra içerisine 1 ölçü beyaz sirke koymayı unutmayın. İşlem sonrasında bebek bezini temizlik bezi olarak kullanabilir ya da erişemediğiniz bölgelerde mobun uçuna takıp temizliğinizi yapabilirsiniz.
Bebek bezinin yumuşak dokusu ve emici özelliği sayesinde camlarınız pırıl pırıl görünecek. Bu işlem sonrasında isterseniz tekrardan bir temizlik beziyle üzerinden geçebilirsiniz.19/11/2024 14:59