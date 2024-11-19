Bebek bezinin başka kullanım alanı da varmış...

Ev temizliği içerisinde en zor ve yorucu işlerden biri de cam temizliğidir. Kullanılan temizlik araçları da temizlik açısından önemli bir etken. Bebek bezi de son dönemlerde kullanılan temizlik araçlarından biri. Cam silme işleminde kullanılan bebek bezleri iz bırakmadığı gibi camları derinlemesine temizliyor.

CAMLARDA İZ BIRAKMIYOR

Temizlik ürünlerinizi hazırladıktan sonra içerisine 1 ölçü beyaz sirke koymayı unutmayın. İşlem sonrasında bebek bezini temizlik bezi olarak kullanabilir ya da erişemediğiniz bölgelerde mobun uçuna takıp temizliğinizi yapabilirsiniz.

Bebek bezinin yumuşak dokusu ve emici özelliği sayesinde camlarınız pırıl pırıl görünecek. Bu işlem sonrasında isterseniz tekrardan bir temizlik beziyle üzerinden geçebilirsiniz.