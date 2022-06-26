Bebek gibi cilt için en etkili doğal maskeler

Cildinizin her zaman kusursuz ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız cildinize iyi bakmanız gerekir. Düzenli olarak cilt bakımı yaparak ve cilt bakım maskeleriyle cildinizi besleyerek bebek gibi pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Evde yapabileceğiniz doğal maskelerle cilt tonunuzu eşitleyebilir, cilt problemlerini ortadan kaldırabilir ve erken yaşlanmayı önleyebilirsiniz. Peki, cilde iyi gelen doğal maskeler nelerdir? Bebek gibi bir cilt için bu maskelere bir göz atın...

Pürüzsüz bir cilt için cildinize nazik ve özenli davranmanız gerekir. Cildinizi beslemek ve korumak için doğal cilt bakım ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Evde yapabileceğiniz doğal maskelerle kusursuz bir cilde kavuşabilmeniz mümkün.

İşte bebek gibi bir cilt için en etkili doğal maskelerden bazıları...

ARINDIRICI YULAF MASKESİ

Yulaf maskesi ile cildinizi tüm kir ve yağdan arındırabilirsiniz. Gözeneklerinizi derinlemesine temizleyen bu maske ile cildinizi aydınlık bir görüntüye kavuşturabilirsiniz. Sivilceleri ve akneleri de yok eden bu maske ile kısa sürede kusursuz bir cilde sahip olabilirsiniz. Cildi hem besleyen hem de cildi güçlendiren bu maskeyi haftada 1 kez yaparak en etkili sonuca ulaşabilirsiniz.

Yulaf maskesi nasıl yapılır;

1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı yulaf, 1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi, 1 tatlı kaşığı pirinç ununu bir kabın içerisinde karıştırın. Temiz cildinize güzelce sürün. 15 dakika bekleyin ve durulayın.

CİLDİ YENİLEYEN KİL MASKESİ

Pürüzsüz cilt için cildinizi ölü hücrelerden arındırmalı ve cildinizi yenilemelisiniz. Cildin kendini yenilemesi için kil maskesi yapabilirsiniz. Kil maskesi cildi ölü hücrelerden arındırarak cildi sıkılaştırır. Cildin erken yaşlanmasını ve sarkmasını engeller. Düzenli kullanıldığında pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Kil maskesi nasıl yapılır;

1 çay kaşığı su, 1 çay kaşığı kil, 1 çay kaşığı mısır unu, 1 çay kaşığı nemlendirici kremi bir kabın içerisinde karıştırın. Cildinizi önce ılık suyla nemlendirin ve ardından bu karışımı cildinize sürün. Maske cildinizde kuruduğu zaman ılık suyla yüzünüzü yıkayarak ardından nemlendirici ile cildinizi nemlendirebilirsiniz. Haftada 1-2 kez düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

KAHVE TELVESİ MASKESİ

Kahve telvesi maskesi, doğal cilt bakımı olarak çok sık kullanılır. Kahve telvesi cildi ölü derilerden arındırır ve cilt hücrelerini yeniler. Kahve telvesi maskesi cildin sıkılaşmasını sağlar. Kırk yıllık hatırı olan kahve cilt için de şifalıdır. Temiz pürüzsüz bir cilt için kahveyi kullanabilirsiniz. Kahve telvesini cilde çok kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Peeling etkili olan kahve telvesi maskesini haftada 1-2 kez yapabilirsiniz.

Kahve telvesi maskesi nasıl yapılır;

Kendinize yaptığınız nefis kahveyi içtikten sonra, soğuyan kahve telvesini cildinize sürün. Daha sonra 5 dakika kadar cildinizde kahve telvesini bekletin. Geçen sürenin ardından ılık suyla yüzünüzü temizleyin.

CANLANDIRICI MUZLU YOĞURT MASKESİ

Muzdaki potasyum, yoğurtta yer alan protein sayesinde cildinizi besleyebilirsiniz. Cildin mat görünümünü ortadan kaldıran ve cildi aydınlatan bu maske ile ışıl ışıl bir cildiniz olabilir. Cilt kusurlarını ortadan kaldıran ve cildi yenileyen bu maske cilde doğal bir ışıltı kazandırıyor. Cildi sıkılaştırarak, cilt lekelerinin görünümünü en aza indiriyor.

Muzlu yoğurt maskesi yapılışı;

Potasyum deposu bu maskeyi uygulamak için muzu ezin ve üzerine yoğurt ekleyin. Maske krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Maskeyi göz çevresine ve yüzünüze sürdükten sonra 10 dakika bekleyin. Daha sonra ılık su ile durulayın. Haftada 1-2 kez düzenli olarak maskeyi cildinize uygulayabilirsiniz.

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26/06/2022 11:43