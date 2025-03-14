Bebek: Hizmetlerimizi daha da güçlendirerek, sürdüreceğiz

Beyarmudu Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla araç filosuna 3 yeni araç ekledi. Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, hizmetlerini daha da güçlendirerek, sürdüreceklerini belirtti.

Belediyeden verilen bilgiye göre Bebek açıklamasında, “Biliyorsunuz, Çorum Belediyesi’nden bir çöp aracı gelmişti. Daha kaliteli hizmet vermek amacıyla belediye meclis üyelerimizle oy birliğiyle karar alarak, filomuza 3 yeni araç daha kattık. Çalışanlarımız ve şoförlerimiz açısından daha güvenli, konforlu ve hızlı hizmet sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca Sedyıl Oto Galeri Koordinatörü Sedat Yıldırımlar’ın belediyeye bir adet araç bağışladığını kaydeden Bebek, “Kendisine şahsım ve bölge halkı adına teşekkür ederim. Beyarmudu Belediyesi, hizmetlerini daha da güçlendirerek sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Belediyenin devam eden ve planlanan projeleri hakkında da bilgi veren Beyarmudu Belediye Başkanı Bebek, çok yakında Güvercinlik Futbol Sahası’nın açılışını yapacaklarını duyurdu. Türkmenköy Düğün Salonu’nun yenilenmesi ve spor kulübü binasının yapımı için de çalışmalara başladıklarını ifade eden Bebek, “Maliyeti yüksek bir proje ancak bölge halkımıza yakışır bir yatırım olacak” dedi.

Çayönü-Güvercinlik Yolu’nun asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü belirten Bebek, Çayönü ve Güvercinlik Yolu’nda kaldırım yapımının da devam ettiğini kaydetti.

Beyarmudu Belediyesi bünyesinde yeni bir zabıta birimi oluşturduklarını hatırlatan Bülent Bebek, yeni alınan araçlardan bazılarının bu birimin hizmetine sunulacağını açıkladı.

Tüm halka sevgi ve saygılarını ileten Bebek, “Hayırlı Ramazanlar” diledi.