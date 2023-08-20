Bebek: Orada 7 polis, ben ve korumalarım vardık. BM güçleri 40-45 kişilik ekiple geldi

Pile-Yiğitler mevkiindeki yol yapımına engel olmak isteyen BM güçlerinin bölgeden püskür-tülmesi ve perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Yolun belli kısımlarına tel örgü, beton ve araç yerleştiren BM güçlerine karşı kepçe operatörlerine “Yolu temizleyin” emri veren Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, yaşananları anlattı:

"17 Ağustos saat 12.00 gibi yol yapım ekibimiz sahaya indi. Ara bölgeye girdik. Çayhan bölgesi burası. O gün çok sorun yaşamadık açıkçası. Sadece BM Barış Gücü güvenlik tedbirlerini arttırdı. Ertesi sabah saat 05.00’te en kritik nokta olan Onevler bölgesine 22 araçla baskına geldiler. Orada 7 polis, ben ve korumalarım vardık. BM güçleri 40-45 kişilik ekiple geldi."

"Bunlar herhalde bizi korkup geri adım atacağız sandılar. Ama biz etten duvar ördük. Baskına gelenlerin başındaki kişi de buradaki BM Barış Gücü’nün komutanıymış. Bize, tehditvari şekilde “Başkan burası Rum toprakları. Derhal burayı terk edin” dedi. Ben de kendisine “Siz buradan gidin, burası Türk toprakları, bir adım bile geçerseniz gereğini yaparım” dedim. Ve orada kaldılar."

"O gün gerginlik başladı. Biz de makul bir güç kullanarak BM güçlerini püskürttük. Herhangi bir kavga ya da fiziki saldırı olmadı. Öncesinde uyarılarımı yapmıştım, “O araçlar kalkmazsa ben bunları ezip geçeceğim” dedim. Kaldırılmayınca oradaki güçlerimize, kepçe operatörlerine “Yol üzerindeki her şey temizlenecek, araç-gereç hiçbir şey kalmayacak” diye talimat verdim."

"BM’nin yol yapımına engel olmak, set çekmek gibi bir misyonu bulunmuyor. Onlar burada gözlemci, BM Barış Gücü’nün görevi iki toplum arasındaki gerginliği azaltmak. Ama bunlar Rum güdümünde."

"Rum hükümetinin talimatları doğrul-tusunda hareket ediyorlar. Artık eski sistem bitti. Burada bir irade var. Hiçbir şekilde geri adım atmak yok, bu yol yapılacak. Barış Gücü de bunu kabullendi. Hâlâ buradayım, gerginlik azaldı. Yol çalışması devam ediyor. Onlar dersini aldı."