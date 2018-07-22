Bebek sahibi olmak isteyenlere kök hücre tedavisi umudu

Özel bir hastanenin Tüp Bebek Bölüm Koordinatörü Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, tüp bebek ve 1990’lardan sonra uygulanan mikroenjeksiyon yöntemiyle çocuk sahibi olmaları hayal dahi edilemeyen pek çok çiftin çocuk sahibi olduğunu belirterek, günümüzde devam eden kök hücre araştırmalarıyla hiçbir şekilde çocuk sahibi olma imkanı bulamayan çiftlerin de gelecekte bu imkana kavuşabileceğini ifade etti.

"Hem tedaviler ucuzlayacak hem gebe kalma şansı artacak"

Tüp bebek tedavisindeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Buyru şunları kaydetti:

"Tüp bebekte günlük kullanılan enjeksiyonların yerini uzun etkili, ağızdan kullanılan ilaçlar alacak. Genetik inceleme yöntemlerinin geliştirilmesiyle hem bu tedaviler ucuzlayacak hem de sağlıklı embriyo ile gebe kalma şansı artacak.

Tedaviyle yumurta veya sperm elde edilemeyen çiftlere de kök hücre ile laboratuvarda geliştirilecek yumurta, sperm ve embriyolarla çocuk sahibi olma imkanı sağlanacak.

Bugün yardımcı olamadığımız bir diğer grup hasta rahim iç tabakası hasar görmüş, endometriumu tedaviye rağmen kalınlaşmayan hastalardır. Bu hastalarla ilgili kök hücre ve diğer tedavi yöntemleri ile araştırmalar devam edip çocuk sahibi olma umudu ortaya çıkacak."

"Tedavi sabır ister

Kısırlık tedavisinde tek tedavi yönteminin tüp bebek olduğu algısının yanlış olduğunu belirten Prof. Dr. Faruk Buyru, "Önemli olan doğru bir değerlendirmeyle hangi tedavi yöntemi uygulanacağına karar verilmesi ve bu yöntemin doğru uygulanmasıdır. Kısırlık tedavisi sabır ister, baştan hemen sonuç alınamayacağını kabul ederek işe başlamak gerekir.

Sabırla, sebatla güvendiğiniz hekimle yolunuza devam edin, sömürülmediğinize ve doğru tedavi uygulandığına inanıyorsanız merkez değiştirmeyin. Ne yazık ki bu tedavi suistimale açık bir tedavidir ve merkez seçerken dikkatli olmak gerekir. Sosyal medyada yer alanlara göre değil, daha önce o merkezde tedavi olanlara danışmak daha iyi bir yol alabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA