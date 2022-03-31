Bebek temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler!

Yeni doğan bebeğinizi temizlerken cildinin pamuk kadar hassas olduğunu unutmayın. Peki, yeni doğan bebeklerde bakım nasıl yapılmalıdır?

Dr. Adil Asımgil’in Risale Yayınlarından çıkan “Kadın ve çocuk için sağlık el kitabı” nda bebek bakımı hakkında detaylı bilgi paylaşıyor. İşte annelere öneriler…

Göbek bakımı

Genel olarak; göbek kordonu kuruyup, düşünceye kadar çocuğa banyo yaptırmayınız. Fakat vücudunun başka taraflarını, süngerle veya zeytinyağına barınılmış pamukla temizlemeniz mümkündür. Bu takdirde göbek ıslatılmamalı, ye göbeğin üstü alkollü bir pamukla silinmelidir.

İlk günden itibaren; mikrop kapmaması için, göbek rivanol veya hafifletilmiş tentür diyot ile silinip, gazlı bezle kapatılır. Göbek üzerine pudra, antibiyotikli de olsa gereksizdir. Göbek pansumanı, her gün veya günaşırı yapılır. Zaten, 7-10 günde göbek kendiliğinden düşecektir.

Göbek ve çevresinin kızarması, mikrop kapmış olduğunu gösterir. Bu durumda, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir. Gecikme iltihabı ilerletir.

Ayrıca; göbekte granülom denilen, kan sızıntılı et parçacıkları da oluşabilir. Bu durumda, doktora müracaat etmeniz probleminizi çözebilecektir. Kendiliğinden iyileşir diye beklemeyiniz.

Altını temizleme

Bebek ağladığında, her memeden önce ve sonra altına bakılır. Sadece idrar yapmışsa ıslak bir pamukla idrarlanan yerler silinir. Temiz bir bezle kurulanır ve pudralanır. Pudra, hafif nemi almak içindir. Bebek kakasını yapmışsa, bezin bir ucu ile kabası alınır. Çocuğun altı yıkandıktan sonra, bir havluya veya temiz bir beze alınıp kurulanır.

Kız çocuklarda temizlik, erişkin kadınlarda da olduğu gibi daima önden arkaya olmalıdır. Böylece mikroplanın idrar yoluna geçmesi engellenir.

Bazı duyarlı çocukların derisi, sık sık su ile yıkanmaya dayanmaz. Bu gibi çocukların, kirli yerleri zeytinyağına pamukla silinir. Çocuğun derisi, kızarmaya yüz tu tarsa yağla temizlenmeye başlamalıdır.

Banyo

Sıhhatli çocuklar, şartlar uygun olduğu takdirde günaşırı yıkanabilir. Tabii ki göbek düşene kadar yıkamamalıdır. Banyo, günün herhangi bir saatinde yaptırılabilir. Ancak, mamadan hemen sonra veya açık havaya çıkarmadan önce banyo yaptırmayınız.

Banyo suyu; az olursa çocuk üşüyebileceği için, su yüksekliği bebeğin omuzlarını rahatça içine alabilecek kapasitede olmalıdır.

Banyo suyunun sıcaklığı, yaklaşık olarak vücut sıcaklığında olmalıdır. Banyo termometresi; tecrübesiz anneler için kolaylık sağlar ama yine de sıcaklığı dirseğinizle ölçebilirsiniz.

Banyo yaptırırken bebeği, başı sol kolunuza dayanacak ve sol el parmaklarınız ile poposundan tutacak şekilde tutunuz. Önce, sabunsuz yumuşak bir bezle yüzünü yıkayın. Sonra, vücudunun diğer kısımlarını sabunlayın. Haftada 1 -2 kez başı sabunlamak yeterlidir. Bebeğin soğuk almaması için; banyo, çabucak 3-4 dk da bitirilmelidir. Banyodan çıkarılınca çocuk, önceden hazırlanan havlu ile iyice kurulanır. Kurulama; oğuşturularak değil, değdirme suretiyle yapılmalıdır. Özellikle boyun, koltuk altı, kasık ve bacak boğumları iyice kurulanmalıdır. Nem pişiğe sebep olur. Banyodan sonra kurulama iyi ise pudralamaya gerek yoktur.

Göz-kulak-burun-ağız temizliği

Gözyaşının birçok faydası yanında; bir de, mikrop öldürücü etkisi vardır. Azar azar devamlı akan gözyaşı gözleri temizler.

Sabahleyin; gözdeki çapaklanın silmek için, kaynamış soğutulmuş suya batırılan pamuk kullanılır.

Burunun da kendini temizleme sistemi mevcuttur. Banyodan sonra; çocuğu kurularken, bezin ucuyla, burun için deki yumuşayan pislikler kolayca dışarı atılır. Yalnız, çocuğu sinirlendirmemek için, uzun süre çocuğun burnu ile uğraşmayınız. Tıkanma gibi durumlarda, piyasadaki serum fizyolojik damlalarından kullanabilirsiniz. Bunlar da günde 2 veya 3 kez kullanılabilir. Fazlası tavsiye edilmez.

Kulağın içine kesinlikle dokunmayınız. Dış kulağı ise her banyodan sonra silerek temizleyiniz.

Ağız için özel temizlik gerekmez.

Tırnak temizliği

Bazı çocuklar kendilerini kaşırken, bu yaşta tırnakları ince ve keskin olduğundan önemli yaralar meydana getirebilirler. Bu gibi durumlarda ilk yapılacak şey, tırnakların kesilmesidir. Bazı yörelerde, bebeğin tırnaklarını kesmemek gibi yanlış bir adet mevcuttur. 2. önlem ise çocuğa eldiven giydirmektir. Tabii ki 2-3 günde bir tırnak dipleri de temizlenmelidir. Tırnak dipleri kirli bir bebek, oldukça nahoş bir görüntüdür.

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31/03/2022 17:50