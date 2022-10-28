Bebekler de Ağız Sağlığı İçin 4 İpucu!

Global Diş Hekimliği Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak Konu Hakkında Bilgiler Verdi.



• Çocuğumun ağızını temizlemek için dişlerinin çıkmasını beklemelimiyiz?

Hayır! Bebeğinizin doğudan itibaren diş etlerini gazlı bez veya temizleme mendilleri ile temizlemeniz gereklidir. Parmak fırçası şeklindeki temizleyiciler diş etlerini temizlemenizin yanında dişleriniz çıkarken bebeğinizin rahatlamasını da sağlayabilir.



• İlk diş hekimi ziyareti ne zaman olmalıdır?

Amerikan pedodonti derneği çocuklarımız için ilk diş hekimi randevusunun 1 yaş civarında yapılmasını önermektedir. Genellikle ilk dişlerin ağıda görünmesi 6 – 8 ay arasındadır. Bebeğinizin ilk dişinin ağızda göründüğü bu zaman aralığı diş hekimi ile tanışması için en uygun zamandır. Erken yaşta ve sadece kontrol için diş hekimi ziyareti hayatı boyunca eğlenceli bir aktivite olmasını sağlayacaktır.



• Dişlerimiz için sağlıklı gıdalar nelerdir?

Bebeklerin sağlıklı gelişimi için genellikle 6 ay civarı anne sütünün yanında katı gıdalara geçiş yapılması önerilmektedir. Bu dönemde seçeceğiniz sağlıklı yiyecekler vücut gelişiminin yanında sağlıklı bir gülümsemeye sahip olmasını da sağlayabilir. Çocukların katı gıdalara ilk geçişinde avokado gibi yumuşak gıdalar tercih edilebilir. Avokado içeriğinde bulunan bol miktarda folik asit ve c vitamini ile diş etlerinin sağlığı için bebeğinize destek sağlayacaktır. Yoğurt ideal bir besindir. Yoğurtun en öenmli avantajı süt gibi sindirim sorunu oluşturmamasıdır. Ayrıca bebeğinizin alacağı en önemli Ca kaynağıdır.



• Bebeğin büyümesi ile birlikte dişleri için nelerin değişmesi gerekli?

Bebeğimiz hızlı bir şekilde büyüyecektir. Temizlediğimiz dişşiz kretler bir yıl içerisinde birçok yeni dişi görünmeye başlayacaktır. Dişlerin görünmesi ve yaşının büyümesi ile birlikte parmak fırçasından yumuşak ve yaşına uygun diş fırçasına geçiş yapmanız gerekecektir. 0-3 yaş aralığı diş macunu yutmasından dolayı kullanmayıp 3 yaşından itibaren yaşına uygun diş macunu kullanımına geçebilirsiniz.

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28/10/2022 11:36