Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir?

Genellikle kabızlığa neden olan durumun tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması ile birlikte kabızlık problemi de çözülebilmektedir. Ancak altta yatan sebebin tespiti ve semptomun tedavisi için sağlık kuruluşuna başvurmak gerekebilmektedir. Bununla birlikte bebeklerde kabızlık problemi evde uygulanabilecek bazı yöntemler ile de çözülebilmektedir. Bu yöntemler şunlardır:



-Bebeğinizin bol sıvı almasını sağlayın. Eğer bebeğiniz 6 aydan küçükse ve anne sütü ile besleniyorsa başka bir sıvı almasına gerek olmamaktadır. 6 aydan büyük bebeklerde ise günlük 900 ml'ye kadar sıvı alması önerilmektedir.

-Ek gıdalara başlandıktan sonra bebeğinize 100 ml kadar taze sıkılmış meyve suyu verebilirsiniz. Meyve sularının laksatif etkisi vardır ve kabızlığı önlemektedir.

-Lif yönünden zengin olan besinlere ağırlık vererek kabızlığı gidermek mümkün olabilmektedir.

-Bebeğinizi bisiklet sürer gibi hareket yaptırın. Bu tür hareketler bağırsakları da hareketlendirebilmekte bu da sindirimi kolaylaştırabilmektedir.

-Bebeğinizin karnına tek elinizle yumuşak ve dairesel hareketlerle masaj yapın.

-Bebeğinize ılık banyo yaptırabilirsiniz. Ilık banyo da bağırsak hareketlerini tetikleyebilmektedir.

-Anal bölgeye gliserin sürebilirsiniz. Dışkılamayı kolaylaştırabilir.

Yukarıdaki yöntemlerin uygulanmasına rağmen devam eden kabızlık problemlerinde mutlaka doktora başvurmak gerekmektedir.

BEBEKLERDE KABIZLIK NASIL GEÇER?



Kabızlığı önlemek için bebekler iyi bir şekilde gözlemlenmelidir. Bebeğin kakasının ne sıklıkla çıktığı ve şekli de not edilmelidir. Bu gözlemler bebeğin doktoru ile mutlaka paylaşılmalı.



Günümüzde hazır mama ile beslenen bebeklerde anne sütü ile beslenen bebeklere göre daha fazla kabızlık görülebilir. Bebekler hazır mama ile besleniyor ise mama doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde az sıvı alımı nedeni ile kabızlık da olabilir.

Bebeklerde ayaklar bisiklet çevirme şeklinde hareket ettirilir. Aynı zamanda bebeklerin karınlarına da yağ ile masaj yapılabilir. Yumuşak bir şekilde masaj uygulanır.

Formül mama ile beslenen bebeklerde kullanılan mamanın değiştirilmesi de denenebilecek etkili yöntemlerden bir tanesidir. Çeşitli durumlarda süt içermeyen veya lif içeriği yüksek olan mamalara geçiş yapılması gerekebilir, fakat ters etkiler de gelişebileceği için bu konuda hekime danışarak hareket etmek en doğru seçenek olacaktır.

Katı besinler tüketen bebeklerde sindirimi daha kolay olan lifli besinler tercih edilebilir, ayrıca lif oranı yüksek olan taze sebze ve meyveler diyete eklenmelidir.

Elma, erik, şeftali, armut, kiraz gibi meyveler ile yulaf ezmesi, brokoli gibi besinler kabızlığı önlemede etkili olması nedeniyle diyete eklenebilecek sağlıklı besinler arasındadır.

Sıvı oranı yüksek olan ve probiyotik bakteriler içeren besinler de bebeğe yeterli miktarda verilmelidir.

Bebeklerde kabızlık tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da bulunmaktadır. Doktorun tavsiyesi üzerine alacağınız ilaçlar, bebeğin bağırsaklarını çalıştırarak, kaka yapma sıklığını artıracaktır.

Bebeklerde kabızlık için fitil de verilebilmektedir. Gliserin içeren fitiller, bağırsakta kurumuş halde bekleyen kakayı yumuşatarak dışkılamayı kolaylaştırır. Doktorun tavsiye ettiği süre ve miktarda kullanılan fitillerin sürekli olarak kullanımı, bağırsakların alışmasına neden olabilir. Bu sebeple, fitillerin uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır.

ÇOCUKLARDA KABIZLIK NASIL GEÇER? ÇOCUKLARDA KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Çocuklarda kabızlık sorununun geçmesinde uygulanabilecek yöntemler ise şunlardır;

- Lif ağırlıklı sebze, meyve, bakliyat ve tahıllardan oluşan beslenme programı hazırlanmalıdır.

- Lokmalar iyice çiğnendikten sonra yutulmalıdır.

- Laktoz hassasiyeti sebebiyle süt ve süt ürünlerinin fazla tüketimi de kabızlık sorununa yol açabilmektedir.

- Bol sıvı takviyesi yapılmalı, vücut susuz kalmamalıdır.

- Gün içinde aktif olarak hareket edilmeli, hareketsiz kalınmamalıdır.

- Tuvalet düzeninin oluşturulması ve düzenli tuvalete çıkmak oldukça önemlidir.

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09/01/2023 13:46