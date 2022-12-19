Bebeklerin ninni yerine hareketli şarkılarla daha iyi uyuyabildiği ortaya çıktı

İskoçya’daki Dundee Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, neşeli müziklerin, bebeklerin uykuya dalmasını sağlamak için en iyi seçenek olduğu ortaya çıktı.

Daily Mail’in haberine göre, bir haftalıktan küçük 100’e yakın bebeği içeren çalışmada, neşeli ve hareketli müzik dinleyen bebeklerin kalp atışları düştü ve hızlıca uyku haline geçtiler.

Ancak ninni gibi daha yavaş müzikler dinletilen bebekler, ilk gruba göre daha yavaş şekilde uyku haline geçtiler.

HER TÜR MÜZİĞİ SEVİYORLAR

Araştırmacılar neşeli şarkılara örnek olarak bebeklere Humpty Dumpty ve Simple Simon’u dinletirken daha yavaş şarkılar arasında da Little Bo Beep, Hey Diddle Diddle ve Little Miss Muffet yer aldı.

Psychological Studies dergisinde yayınlanan araştırma, her iki türden müziklerin uykuya dalmak için sessizlikten daha iyi sonuç verdiğini, bebeklerin müzik dinlediklerinde gözlerini daha sık kapattığını buldu.



Uzmanlar, tüm şarkıların bebekleri uykuya daldırabileceğine inanıyor çünkü kendilerini kaptırıyorlar.

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19/12/2022 15:06