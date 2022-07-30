Bebeklerin rahimde büyümesi ultrason çıkartmalar ile telefondan izlenebilecek

Anne adayları vücuda yapışan 'ultrason çıkartmaları' sayesinde bebeklerinin rahimdeki gelişmini izleyebilecek.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) mühendisler, posta pulu büyüklüğünde giyilebilir bir cihaz geliştirdiler. Cihazla, 48 saate kadar vücudun derinliklerinde neler olduğunu gösteren canlı görüntüler yakalanabilecek. Yakalanan sonuçları analiz edebilen ve bir akıllı telefon uygulamasına gönderebilen bir yapay zeka üzerinde de çalışmalar yapılıyor.

Ultrason çıkartmalarının hamile kadınların haftada bir kez kullanmaları için mağazalarda ve eczanelerde satılmasını öngörülüyor.



Yaklaşık 3 mm kalınlığında olan çıkartmalar, kanser hastalarının tümörlerini izlemek ve hastalık teşhis ve tedavisini hızlandırmak için de kullanılabilecek.

Çıkartmalar Science dergisinde yayınlanan bir çalışmada denendi. On beş gönüllü, 48 saat boyunca boyun, göğüs, karın ve kollar dahil olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerine çıkartmalar taktı.



Bu süre zarfında, katılımcılar oturma ve ayakta durmaktan koşuya, bisiklete binmeye ve ağırlık kaldırmaya kadar çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiler. Çıkartma, egzersiz sırasında kalbin nasıl şekil değiştirdiğini ve gönüllüler suyu içip sistemlerinden geçirirken midenin nasıl şişip küçüldüğünü gösterebildi.

Şu anda kullanılan ultrasonlar vücudun içinde gelişen bir bebeğin resimlerini göstermek için kullanılıyor, Ancak kullanım için çok pahalı ekipman ve eğitim gerekiyor. Bir görüntü üretmek için gereken jel zamanla kuruyabiliyo ve organlar uzun süre izlenemiyor.



MIT uzmanları, yeni etiketlerin jeli bir hava bariyerinde tutarak bu sorunu aşacağını, yani iki günlük tümör, kalp yetmezliği ve hipertansiyon gözlemi için daha fazla kullanımları olduğu anlamına geliyor. Hastanelerde tıbbi görüntüleme genellikle birkaç saniye içinde alınırken, çıkartmalar hastayı 48 saat boyunca izleyebiliyor.



Bu, kalp, akciğerler, kaslar ve kan damarları gibi iç organların 'uzun süreli, sürekli' görüntülenmesine izin verecektir.

ULTRASON NEDİR?



Genel tanımı itibariyle ultrason, yüksek frekanslı ses dalgaları yardımıyla vücudun görüntülenmesi işlemidir. Diğer birçok görüntüleme yönteminden farklı olarak ultrasonografide radyasyon olarak tabir edilen X ışınları kullanılmaz. Bu da zararsız bir işlem olması anlamına gelir. Gebelik takiplerinde, bebek ve çocuk hastalıklarında güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Ultrasonografi işlemi sonucunda elde edilen görüntülerin niteliği, işlemin yapıldığı bölgeye göre farklılık gösterir. Hem ultrasonografi işlemi hem de elde edilen verilerin incelenerek raporlanması ultrasonografi ve diğer görüntüleme yöntemlerine ilişkin ileri düzeyde eğitim almış radyoloji uzmanları tarafından yapılır.



Ultrason işlemi, özel bir aygıtın görüntülenmek istenen bölgeye doğrudan temas ettirilmesi şeklinde uygulanır. Ultrason cihazı olarak da adlandırılan bu alet 2 parçadan oluşur. Bunlardan bir tanesi cilde temas ettirilecek olan prob, diğeri ise ses dalgalarını görüntüye dönüştürerek ekrana yansıtan merkezi işleme ünitesidir. Probun temas ettirileceği görüntülenmek istenen bölge, ses dalgalarının tam olarak iletilebilmesi açısından özel bir jelle kaplanır. İşlem sırasında elde edilen görüntüler gerçek zamanlı olup radyolog tarafından monitöre yansıtılarak kontrol edilir.

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30/07/2022 10:56