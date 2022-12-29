Bebeklikten Ergenliğe İyi Oluş - Pozitif Düşünme Eğitimi kitabı tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, kitabın Pozitif Okullar Projesi’nden üç yıl içerisinde elde edilen dönüşler, gerçekleştirilen eğitimler ve öğretmen ihtiyaçlarından yola çıkılarak hazırlandığı kaydedildi.

Kitapta, pozitif düşünme bağlamında program geliştirme üzerine uygulamalar, okullarda uygulamaya yönelik etkinlik örnekleri ve özel gereksinimli çocuklarda iyi oluş ve pozitif düşünme konularının da yer aldığı belirtildi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Bakanlıkta yer alana tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada “Tanınmamış bir coğrafyadan dünyaya insan yetiştiren bir ülkede düşünme özgürlüğü olan, inanç özgürlüğü olan, yaşam özgürlüğü olan bir ortam yarattık ve bu ortamı korumak istiyoruz.” dedi.

Dünyaya insan yetiştirme noktasında böylesi eserlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Çavuşoğlu, Bakanlık personeli, akademisyenler ve öğretmenlerin iş birliğinde ortaya çıkarılan bu eserle gurur duyduklarını ifade etti.

-Nadiri

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ise “Çocukların pozitif ortamda pozitif düşünce yaklaşımını almasının çok önemli olduğu vurgulamak gerekiyor. Bu noktada, öğrencilerin bu bilgiyi alması ile beraber, onlara bu alışkanlığı kazandıracak olan eğitmenlerin de bu konuda eğitilmesi ve öğretmenler tarafından çocuklara aktarılması, hepimizin gerçekten çok ihtiyacı olan ve hayatın günlük stresi içerisinde pozitif düşünceyi yakalayabilmemiz açısından son derece önemli” dedi.

Nadiri,” Ben bu projeyi araştırma projesinden öte, yüksek öğretim adası olan KKTC’nin üniversitelerinin topluma karşı olan önemli bir görevi, akademik bilginin kampüsün dışına taştığı topluma yansıdığı, karar vericilere ulaştığı ve hayatın, eğitimin her safhasına yayılmasına imkan tanındığı çok değerli bir katkı olarak görüyorum” dedi.

-Gür:

Kitabın editörü olan Prof. Dr. Çağla Gür ise “Biz burada, pozitif düşünme felsefesini topluma vermeye çalışıyoruz. Pozitif düşünme, yapıcı bir şekilde düşünme, problem çözme odaklı düşünme anlamına geliyor. Bu durumu daha nasıl iyi yapabilirim?, Nasıl çözümler üretebilirim?, Belli hedefler doğrultusunda nasıl ilerleyebilirim?, Benim yapabileceklerim nelerdir?, İmkanlarım nelerdir ve bu imkanlar çerçevesinde nasıl davranabilirim? sorularına odaklandık ve öğretmenlerimize yönelik eğitimler düzenledik.

Burada bütün öğretmenlerimizle aşamalı bir şekilde, ilk başta etkinlik tasarlayarak devam ettik. Dönüşler aldılar, uzmanlara gitti. Etkinlikler tasarlandı ve herkes okulunda öğrencilere uyguladı. Olumlu dönüşler aldık. Daha sonra kitap çerçevesinde çalışmak isteyen gönüllü öğretmenlerimiz etkinliklerini kitap formatına çevirdiler.” dedi.

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29/12/2022 16:21