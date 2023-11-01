Becao ve Fred hangi maçlarda forma giyemeyecek? İşte Becao ve Fred'in kaçıracağı müsabakalar
Fenerbahçe, Rodrigo Becao ve Fred'in sakatlığıyla ilgili resmi açıklamayı yaptı. Tendonu kopan Becao'nun en az 2.5 ay, kasığında 2. derece yırtık olan Fred ise en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Peki Becao ile Fred hangi maçları kaçıracak? İşte cevabı...
01/11/2023
Fenerbahçe son haftalarda sakatlıklardan yana talihsiz günler geçiriyor. Son oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao ve Fred'den de kötü haber geldi.
Tendonu kopan Rodrigo Becao'nun en az 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. İşte başarılı savunmacının kaçıracağı maçlar:
Fenerbahçe-Trabzonspor (Süper Lig)
Ludogorets-Fenerbahçe (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
Adana Demirspor-Fenerbahçe (Süper Lig)
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Süper Lig)
Nordsjaelland-Fenerbahçe (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
Fenerbahçe-Sivasspor (Süper Lig)
Beşiktaş-Fenerbahçe (Süper Lig)
Fenerbahçe-Spartak Trnava (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
Fenerbahçe-Konyaspor (Süper Lig)
Kayserispor-Fenerbahçe (Süper Lig)
Fenerbahçe-Galatasaray (Süper Lig)
Galatasaray-Fenerbahçe (Süper Kupa)
İstanbulspor-Fenerbahçe (Süper Lig)
Gaziantep FK-Fenerbahçe (Süper Lig)
Kasığında 2. derece yırtık olan Fred'in ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İşte başarılı orta sahanın forma giyemeyeceği maçlar:
Fenerbahçe-Trabzonspor (Süper Lig)
Ludogorets-Fenerbahçe (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
Adana Demirspor-Fenerbahçe (Süper Lig)
Not: Süper Lig'in 12. haftası 12 Kasım'da tamamlanacak. Bu tarih sonrası milli ara başlayacak. 25 Kasım 2023 tarihinden sonra ise 13. hafta maçları oynanacak.
Öte yandan Süper Lig'de 18. haftada oynanacak maçlar sonrası 25 Aralık'ta devre arasına girilecek. Ligde ikinci yarı 5-6-7-8 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak 19. hafta maçlarıyla başlayacak.