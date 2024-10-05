Beckham'dan eşine yeni jest: Bu benim için dünyalar demek

Eski futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz'le 2022 yılının nisan ayında dünyaevine girmişti.

Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz'e yeni bir jest yaptı.

Her fırsatta birbirlerine duydukları aşkı dile getiren ikiliden Nicola Peltz, eşinin kendisi için yaptığı duygusal jesti takipçileriyle paylaştı.

"BU BENİM İÇİN DÜNYALAR DEMEK"

Peltz, Beckham'ın halihazırdaki tavşan dövmesinin yanına yaptırdığı kaplumbağa dövmesinin fotoğrafına "Naunni'min tavşanının yanına büyükbabam için bir kaplumbağa... Şimdi sonsuza kadar birlikteler. Bu benim için dünyalar demek" notunu düştü.

"SENSİZ KAYBOLMUŞUZ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Nicola'nın büyükannesi Gina, diğer adıyla "Naunni", 17 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

Ünlü isim, büyükannesinin kaybını "Sevgili meleğim Naunni, doğru kelimeleri asla bulamayacağım gibi hissediyorum çünkü senin gittiğine inanmıyorum. Sözlerim asla seni ne kadar sevdiğimi ve benim için ne ifade ettiğini anlatmaya yetmeyecek. Ailemizi bir arada tuttun ve şimdi sensiz hepimiz kaybolmuşuz gibi hissediyorum. Lütfen bana yakın olduğuna dair bir işaret gönder. Ve evet...Seni daha çok seviyorum..." sözleriyle duyurmuştu.

EŞİ İÇİN YAPTIRDIĞI DÖVMELERLE GÜNDEMDE

Öte yandan Brooklyn Beckham daha önce eşinin gözleri, isminin baş harfi, düğün yemini, büyükannesinin adının ardından Nicola'nın portresini de yaptırmıştı.

Brooklyn Beckham, eşi için yaptırdığı portreyi Jennifer Hudson’ın sunduğu The Jennifer Hudson Show’da gözler önüne sermişti.