Bedelli askerlikte döviz kalkıyor!

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, bedelli askerlikle ilgili yapılan baskı ve önerilerin sonuç verdiği, ödenen ücretin asgari ücret katları üzerinden tanımlanması ya da bedelli hakkının üç yıla düşürülmesi gibi farklı kolaylıkların sağlanacağı tasarının komitede ivedilikle görüşüleceği duyuruldu.

Halkın Partisi’nin (HP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, partinin yapıcı muhalefetinin ve ısrarlarının sonuç verdiği, bedelli askerlik ile ilgili eksik kalan adımların atılacağı ifade edildi.

Komitede ivedilikle görüşülmesi beklenen tasarıyla; bedeli askerlik ücretinin döviz yerine asgari ücretin katları üzerinden tanımlanması, çeşitli nedenlerle gecikme/erteleyememe noktalarında hak yitirilmemesi için af getirilmesi gibi ilave kolaylıklar sağlanacağı ifade ediliyor.

HP’den yapılan açıklamada, bedelli askerlik hakkı kazanan ülke gençlerinin, salgından kaynaklanan sorunlarını gidermek adına HP’nin hükümete somut öneriler yaptığı, kurulan baskı ve yapılan yapıcı öneriler sonucunda iki ay önce, özellkle ülkede kalış sürelerinin uzatılması ve gençlerin bedelli haklarını yitirmemelerini sağlayacak değişikliklerin hayata geçmesinin sağlandığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, ilgili değişikliklerin yetersiz kaldığı bilinciyle, Meclis’te somut öneriler yapmaya devam edildiği vurgulanarak, HP’nin hükümette olduğu dönemde, bedelli askerlikle ilgili atılan adımlar gibi, ilave kolaylıklar yapılmasının sağlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, komitede ivedilikle görüşülecek olan tasarıdaki ilave kolaylıklar şöyle:

Dört yıl yurt dışında çalışarak bedelli hakkı kazanma hususu dört yıldan üç yıla düşürülüyor;

Terhis belgesi almak için askerliği bitirdikten sonra 15 ay beklenmesine gerek kalmayacak;

Çeşitli nedenlerle gecikme/erteleyememe noktalarında hak yitirilmemesi için af getiriliyor;

Bedelli askerlik ücretleri döviz yerine asgari ücretin katları üzerinden tanımlanıyor, bedelli askerliğin bedeli bir nebze hafifletilmeye çalışılıyor.

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18/05/2021 15:51