Bedia Kale, 12. Knidos’un Sır’ı Sanat Festivali'ne katılıyor

Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi ve Seramik Sanatçısı Bedia Kale, Kültür Dairesi’ni temsilen Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi’nin düzenleyeceği “12. Knidos’un Sır’ı Sanat Festivali” ne katılıyor.

Muğla’nın Datça yarımadasında 2007 yılında Nevzat Metin tarafından kurulan, Emine Özkarslıoğlu tarafından yönetilen Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi, 12. kuruluş yılını “İklim Değişikliği” teması adı altında, resim, heykel, seramik, mozaik ve edebiyat alanlarında düzenlediği sanatsal çalıştaylarla kutluyor.

Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, Çalıştayın Proje Yöneticiliği ve Koordinatörlüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Serdar Aslan tarafından yürütülecek “İklim Değişikliği: Akdeniz Buluşması Sanat Çalıştayı”, 1 – 10 Eylül arasında, KKTC sanatçılarının da katılımıyla yapılacak.

İklim değişiklikleri sonucunda, soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan hayvan türleri üzerine farkındalık geliştirilmesi amaçlanan çalıştayda, sanatçılar, kendi özgün tasarımlarını üretecek.

Çalıştaya, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi’ni temsilen Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’nin yanı sıra, KKTC’den Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Başkanı Semral Öztan, Atatürk Meslek Lisesi Seramik Öğretmeni Nergül Gezer Dündar, İç Mimar Kâğıt ve Seramik Sanatçısı Mandana Mehrnia, Görsel Sanatçı Mevheş Beidoğlu, İç Mimar ve Seramik Sanatçısı Özge Yücesoy ve Seramik Eğitmeni ve Sanatçısı Leman Cankat katılıyor. Türkiye’den ise Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmeni ve Seramik Sanatçısı Eşref Bulut, Seramik Tasarımcısı ve Sanatçısı Nagehan Elibol ile İç Mimar ve Heykeltıraş Bilen Sezen çalıştayda yer alacak.

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26/08/2022 11:52