Bedis Aquatlonu Enis ve Mine’nin

Triatlon Federasyonu yaz sezonunun vazgeçilmez yarışlarından olan aquatlon organizasyonunu Mağusa Bedis plajında gerçekleştirdi.

Koşu-yüzme-koşu parkurlarından oluşan aquatlonun bu yılki en hızlısı ve genel klasman birincisi Ares sporcusu Enis Alçıcı oldu. Kadınlar birinciliğini ise Tüfekçi’den Mine Devrim elde etti.

2.5 kilometre koşu, 1 kilometre yüzme ve 2.5 kilometre koşu mesafelerinden oluşan Bedis Aquatlonu yarışında 43 sporcu finişe ulaşmayı başardı.

BOZATLI’DAN TEŞEKKÜR VE GEÇMİŞ OLSUN KONUŞMASI

Triatlon Federasyonu organizasyonlarını Spor Dairesi adına yürüten Sertaç Bozatlı yarışma sonrası yaptığı konuşmada geçtiğimiz organizasyonda rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırılan Tüfekçispor sporcusu Hüseyin Sayıl’a bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bozatlı ayrıca Bedis Aquatlonuna sponsor olan firmalara da teşekkür ederken, ülkenin her yerinde organizasyon yapmaya çalıştıklarını ve bu anlamda yarış organizasyonlarını yürüten kulüplerin temsilcilerine ve yarışa katılan tüm sporculara teşekkür ederek kendilerini kutladı.

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