Bedis ve Venüs Plajları Temizlendi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, çevre temizliği etkinliklerine Gazimağusa bölgesindeki iki plajla devam etti.

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10/09/2021

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Bedis ve Venüs Plajları Temizlendi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, çevre temizliği etkinliklerine Gazimağusa bölgesindeki iki plajla devam etti.

Bakanlık açıklamasına göre, çevre bilincini artırmaya yönelik düzenlenen temizlik etkinlikleri her perşembe yapılıyor.

Ülkenin değişik noktalarında eşzamanlı olarak düzenlenen çevre temizlik etkinlikleri bu kez Gazimağusa’da gerçekleştirildi.

Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Birimi, Temiz Ada Grubu, Green Mağusa ve Yeniboğaziçi Belediyesi ile birlikte Bedis Plajı ve Venüs Plajı arasındaki sahil şeridinde temizlik etkinliği gerçekleştirerek, çevreye karşı duyarlılığın artması için öncülük ettiler.

 

10/09/2021 13:38
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TAGS: Çevre Koruma Dairesi, Bedis, Venüs, temizlik, haber, kıbros
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