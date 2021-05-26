Beğenilere el attılar!

Popüler fotoğraf ve paylaşma platformu Instagram, beğeniler için yeni özelliğini duyurdu. Artık beğenileri gizleyebileceksiniz.

Facebook'un çatısı altında yer alan Instagram yeni özellikleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi Instagram'da beğeni sayıları herkes tarafından görülebiliyordu. Gönderileri yoruma kapatma imkanını geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunan Instagram, şimdi de beğeni göstergesine el attığını duyurdu. Bu özellik sayesinde gizlilik konusunda büyük bir adım atılmış olacak.

Instagram beğenileri gizlenebilecek!

Instagram bugün beğeni sayılarının gösterilmesiyle ilgili kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı.

Instagram 2019’da bir grup kullanıcıyla gönderilerdeki beğeni sayılarının gizlenmesi üzerine bir test yapmaya başlamıştı.

Bu konuyla ilgili geri bildirimleri değerlendiren Instagram, bazı insanların beğeni sayılarını gizlemeyi tercih ederken, bazılarınınsa nelerin popüler olduğunu takip edebilmek için beğeni sayılarını görmek istediğini fark etti. Bu bilgiler ışığında, Instagram kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayabilmek için yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı.

Bu özellik sayesinde Instagram kullanıcıları; kendi Instagram gönderilerindeki beğeni sayılarını göstermeyi veya gizlemeyi ve Instagram Akışında diğer insanların gönderilerinin beğeni sayılarını görmeyi veya görmemeyi tercih edebilecek.

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26/05/2021 17:45