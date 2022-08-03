Beğenmediği içeceği garsonun başından aşağıya döken Demet Akalın sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz aylarda Trabzon’daki şampiyonluk kutlamalarında Demet Akalın’ın ‘Kulüp’ şarkısıyla eğlenen taraftarların videosu dünyada ses getirmişti. FIFA da bu görüntüleri paylaşmıştı. Akalın, “Telif iste” diyen takipçisine, “Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna (Tilki) duymasın. Hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA’dayım. Neymiş? Önemli olan don değil, şarkıymış” cevabını vermişti.

Aleyna Tilki, bu konuda yaptığı yorumla gündeme bomba gibi düştü. Genç şarkıcı "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler spotify GLOBAL’in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok" diyerek eski dostluğun bittiğini söyledi.

"TEK RAKİBİN MUSTAFA TOPALOĞLU"

Demet Akalın ise bu yanıt sonrası Tilki'ye "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon Fifa’ya söyleriz seni de paylaşır" dedi. Aleyna Tilki, bu yanıtı da pas geçmedi ve Akalın'a "Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa, yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim" dedi.

"DÜNYA STARI OLACAĞIM DEDİ, ÇOCUK DİZİSİNDE OYNUYOR"

Demet Akalın, daha önce de sunuculuğunu üstlendiği programda bir dönem arasında su sızmadığı genç şarkıcıya sert sözlerle yüklendi: Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. 'Kimse bana destek olmuyor' demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip üç sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini.

GARSONUN BAŞINDAN AŞAĞIYA ALKOLLÜ İÇECEK DÖKTÜ

Demet Akalın, önceki gün Bodrum'da sahne aldığı mekanda kendisine getirilen alkollü içeceği "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek, garsonun başından aşağı döktü. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi, ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Twitter gündeminin ilk sıralarına yerleşen Demet Akalın, eleştirilere cevap verdi. Instagram hesabının hikaye kısmından Formula 1'deki alkollü içecek dökme geleneğinden bir fotoğraf paylaşan Akalın, "İlk sahnede ödeşeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN ESPRİ AMAÇLI YILLARDIR YAPILIYOR"

Çok konuşulan olayın yaşandığı Bodrum'daki mekanın işletmecisi, sosyal medyada bir açıklama yayınladı. Demet Akalın da bu mesajı kendi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Yıllardır içinde bulunduğumuz bu sektörün içerisinde bize öncelik tanıyan en önemli sanatçıların başında gelen Demet Akalın ile birlikte yaşadığımız durum tamamen esprili amaçlı durumdur... Linç girişiminini doğru bulmuyorum."

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03/08/2022 11:26