Begüm Tekakpınar birinciliği Şampiyon Meleklere armağan etti

Kırgızistan’daki 3. Meykin Uluslararası Müzik Yarışması’nda KKTC’yi temsil eden ve birinci olan Begüm Tekakpınar yarışma sonrası sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Tekakpınar paylaşımında başarıyı 6 Şubat depreminde Adıyaman’da kaybettiğimiz “Şampiyon Melekler”e armağan ettiğini kaydetti.

Tekakpınar'ın paylaşımı şöyle:

Dün akşamdan şu ana kadar tüm güzel paylaşımlarınız ve mesajlarınız beni o kadar mutlu etti ki!

Bu yıl bana Kırgızistan’da 3.’sü düzenlenen Meykin Asya Uluslararası Müzik Yarışması’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etme şansını veren TÜRKSOY’a ve KKTC Kültür Bakanlığı’na sonsuz teşekkür ederim. Ve ben bu başarıyı, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da kaybettiğimiz “Şampiyon Melekler”e armağan ediyorum