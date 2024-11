Begüm Tekakpınar yine gururlandırdı!

Ülkemizin güçlü seslerinden Begüm Tekakpınar, Hollanda’da düzenlenen “Young Talent Award” adlı şarkıcı-şarkı yazarı yarışmasında 3’ncülük elde etti.

Tekakpınar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Hollanda’da Keep an Eye Foundation tarafından düzenlenen “Young Talent Award” adlı şarkıcı-şarkı yazarı yarışmasında, Hollandalı besteci, müzik yapımcısı ve Metropole Orkest’in şefi Dick Bakker’in başkanlığında yürütülen değerlendirme sonucunda “Dusty Knees” ve “The Voice of the Unseen” adlı şarkılarımla finale kalarak 3. oldum” ifadelerini kullandı.

17/11/2024 13:29