Behai Pınardan’ın gönderileri tepki topladı…

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09/09/2021

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Behai Pınardan’ın gönderileri tepki topladı…

Lefkoşa’da bu akşam meydana gelen trafik kazasında, 42 yaşındaki Ali Gökhan Demirbilek hayatını kaybetti. Kazaya karışan ve 143 miligram alkollü olduğu tespit edilen 22 yaşındaki Mehmet Behai Pınardan’ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderiler tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz hafta alkolü araç kullandığı gerekçesi ile sürücü ehliyetine el konulan Behai Pınardan’ın kazadan önce sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderilerde araç sürdüğü ve alkol aldığı görülüyor.

KM 555 plakalı araç sürücüsü 22 yaşındaki Behai Pınardan kaza sonrası olay yerinden kaçmış, polis tarafından tespit edilerek tutuklandıktan sonra ise 143 promil alkol teshiri altında olduğu açıklanmıştı.

İşte Behai Pınardan’ın gönderileri:

Kaza nasıl olmuştu?

09/09/2021 23:01
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TAGS: Behai Pınardan, ölümlü kaza, lefkoşa, haberkibris, Ali Gökhan Demirbilek,
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