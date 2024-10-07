BEHRİNG DOBERMANS Akademiden büyük başarı

Ülkemizde faaliyet gösteren Brazilian Jiu Jitsu kulübü BEHRİNGS DOBERMANS sporcuları Güney Kıbrıs Larnaka’da katıldıkları yarışmada kendi kategorilerinde 11 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attılar.

Girne’de faaliyet gösteren Kıbrıs’ın uluslararası kayıtlı tek Jiu jitsu kulübü olan Dobermans Behrings Cyprus Akademi’de çalışmalarını sürdüren sporcular geçtiğimiz gün Larnaka’da düzenlene AJP (Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro) organizasyonunda yarıştılar.

Kıbrıs’ta yılda iki kez Lefkoşa ve Larnaka’da düzenlenen ve tam profesyonel anlayışla gerçekleştirilen APJ Tour Mediterrane Regional 2023-2024’e Asya kıtası ayağı olan turnuvaya farklı ülkelerden 137 sporcu büyük bir katılım gösterdi.

Kategorilere göre madalya dağılımı şu şekilde olmuştur.

Altın Madalya

Ariana Husseyin

Webley Hollick

Eralp Çobanoğlu Jorge Rodrigues Baraqueti

Deniz Dilaver

Gümüş Madalya

İrsen Küçük Uçaner

Dilara Rogers Süleyman Göral

Bronz Madalya

Adel Arken

Metin Hüseyin Adil