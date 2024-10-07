BEHRİNG DOBERMANS Akademiden büyük başarı

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07/10/2024

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BEHRİNG DOBERMANS Akademiden büyük başarı

 

Ülkemizde faaliyet gösteren Brazilian Jiu Jitsu kulübü BEHRİNGS DOBERMANS  sporcuları Güney Kıbrıs Larnaka’da katıldıkları yarışmada kendi kategorilerinde 11 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attılar.
Girne’de faaliyet gösteren Kıbrıs’ın uluslararası kayıtlı tek Jiu jitsu  kulübü olan Dobermans Behrings Cyprus Akademi’de çalışmalarını sürdüren sporcular geçtiğimiz gün Larnaka’da düzenlene  AJP (Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro) organizasyonunda yarıştılar. 
Kıbrıs’ta yılda iki kez  Lefkoşa ve Larnaka’da düzenlenen ve tam profesyonel anlayışla gerçekleştirilen APJ Tour Mediterrane Regional 2023-2024’e Asya kıtası ayağı olan turnuvaya  farklı ülkelerden 137 sporcu büyük bir katılım gösterdi.
Kategorilere göre madalya dağılımı şu şekilde olmuştur.

Altın Madalya 
Ariana Husseyin 
Webley Hollick
Eralp Çobanoğlu Jorge Rodrigues Baraqueti
Deniz Dilaver

Gümüş Madalya
İrsen Küçük  Uçaner 
Dilara Rogers Süleyman Göral

Bronz Madalya
Adel Arken
Metin Hüseyin Adil

07/10/2024 10:41
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TAGS: haber, kıbrıs
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