BEHRİNG DOBERMANS Akademiden büyük başarı
07/10/2024
Ülkemizde faaliyet gösteren Brazilian Jiu Jitsu kulübü BEHRİNGS DOBERMANS sporcuları Güney Kıbrıs Larnaka’da katıldıkları yarışmada kendi kategorilerinde 11 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attılar.
Girne’de faaliyet gösteren Kıbrıs’ın uluslararası kayıtlı tek Jiu jitsu kulübü olan Dobermans Behrings Cyprus Akademi’de çalışmalarını sürdüren sporcular geçtiğimiz gün Larnaka’da düzenlene AJP (Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro) organizasyonunda yarıştılar.
Kıbrıs’ta yılda iki kez Lefkoşa ve Larnaka’da düzenlenen ve tam profesyonel anlayışla gerçekleştirilen APJ Tour Mediterrane Regional 2023-2024’e Asya kıtası ayağı olan turnuvaya farklı ülkelerden 137 sporcu büyük bir katılım gösterdi.
Kategorilere göre madalya dağılımı şu şekilde olmuştur.
Altın Madalya
Ariana Husseyin
Webley Hollick
Eralp Çobanoğlu Jorge Rodrigues Baraqueti
Deniz Dilaver
Gümüş Madalya
İrsen Küçük Uçaner
Dilara Rogers Süleyman Göral
Bronz Madalya
Adel Arken
Metin Hüseyin Adil
07/10/2024 10:41