Beileve, City'e Karşı Oynadı

2014-2015 Futbol Sezonunda ülkemiz ekiplerinden Doğan Türk Birliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Iyayi Atiemwen Beileve, kariyerinde ilerlemeye devam ediyor.

Futbol serüvenine Doğan Türk Birliği'nde başlayan ve birkaç yıl içerisinde sıra ile Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor, Şanlı Urfaspor, Manisaspor, Gorica ve Dinamo Zagreb gibi takımlara transfer olan Nijeryalı orta saha oyuncusu Iyayi Atiemwen Beileve, dün gece Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Dinamo Zagreb arasında oynanan grup karşılaşmasında forma giydi. Nijeryalı futbolcu karşılaşmanın 84.dakikasında takım arkadaşı Bruno Petkovic'in yerine dahil oldu.

İngiltere'de oynanan karşılaşmada kazanan Raheem Sterling ve Philip Foden'in golleri ile 2-0'lık skorla Mnachester City oldu.

NECMİ USAL

02/10/2019 09:16