Bekar kalmak sağlığa iyi geliyor mu?

Bella DePaulo 63 yaşında ve hayatı boyunca yalnız yaşadığını söylüyor.

ABD'de Santa Barbara Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi DePaulo, yalnız yaşamanın faydalarını anlattığı bir konferansta "Hiçbir zaman evlenmeyi düşünmedim. Yalnız yaşamak benim için muradıma ermenin ta kendisi" dedi.

10 yılı aşkın bir süre kendisi gibi bekarlığı tercih eden insanları inceleyen DePaulo, yalnız yaşamanın daha geniş bir sosyal çevreye sahip olmak ya da bedenen daha sağlıklı olmak gibi birçok psikolojik ve fiziksel faydası olduğunu saptamış.

2013 yılında PsychCentral başlıklı bloga, "Bekârların yalnız, sevgisiz ve sefil bir hayat sürdüğü ve hayatta en çok istedikleri şeyin bir eş bulmak olduğu yolundaki inançlar tamamen birer efsane" diye yazmış.

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14/02/2022 18:22