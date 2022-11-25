Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları her sezon olduğu gibi bu sezon da perdelerini çocuk tiyatrosu ile açıyor.

"Bekçi ile Postacı" çocuk oyunu 30 Kasım'da çocuklarla

Lodavica Cıma-Gabriella Clıma'ın yazdığı,birbirinin alanına ve görüşlerine saygı duyarak birlikte yaşamanın önemini, sorunlar karşısında ortak çözüm üreterek mutlu ve kıymetli arkadaşlıklar edinilebileceğini anlatan Bekçi ile Postacının sıcacık arkadaşlık hikayesi;Derya Yıldırım’ın uyarlaması, Ruhsan Ankay Kısa’nın yönetmenliği ile çocuklarla buluşmaya hazır.

Bekçi ile Postacı ada yolculuğuna 30 Kasım Çarşamba günü İskele'de başlıyor...

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu kurulduğu günden bu yana her yıl Karpaz'dan Lefke'ye farklı bir bölgede prömiyer yaparak yeni tiyatro sezonunu açma geleneğini sürdürüyor.

Her yeni sezonda binlerce çocuğa ücretsiz Tiyatro

Her yıl çocuklara ücretsiz oyun sahneleyen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 2022-23 yeni tiyatro sezonunu 5 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden "Bekçi ile Postacı" oyunu ile 30 Kasım Çarşamba günü İskele'de açıyor.

İzlenmeyen Kalmasın...

Çocuk tiyatrosu prömiyerini her yıl farklı bir bölgede gerçekleştiren Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu, 2022-23 yeni sezon oyunu 'Bekçi ile Postacı' 30 Kasım Çarşamba günü İskele'de prömiyer yaptıktan sonra tüm bölgelerdeki çocuklar ile buluşmak üzere ada yolculuğuna çıkacak.

Lodavica Cıma-Gabriella Clıma'ın yazdığı, Ceylan Özçapkın'ın çevirdiği, Derya Yıldırım'ın oyunlaştırdığı Bekçi ile Postacı'nın oyuncu ve tasarım ekibi;

Yöneten: Ruhsan Ankay Kısa

Oyuncular: Çağda Özsoy, Ruhsan Ankay Kısa

Besteci: Alp alptürk

Dekor ve kostüm tasarım: Fatma Bender

Işık tasarım: Mustafa Kıral

Afiş Tasarım: Barış Argus

Fotoğraf: Ulaş Öğüç

Şarkıları Seslendiren: Pınar İnandım

Çocuk Gazetesi: Zehra Evliya

Turne Sorumlusu: Mehmet Samer

Kostüm uygulama: Gülsen Dünki

Işık uygulama : Mustafa Kıral

Dekor Uygulama: Mehmet Isırgan, Hayali Okuyucu, Yalçın Arıcı

Efekt Uygulama : Ayla Çağla Öztaşçı

Sahne Amiri : Pınar İnandım

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25/11/2022 10:42