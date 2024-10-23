Bekir Bolatcan Haber Kıbrıs’a açıkladı…

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23/10/2024

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Bekir Bolatcan Haber Kıbrıs’a açıkladı…

Haber Kıbrıs-Özel

Harnup Üreticileri Birliği Başkanı Bekir Bolatcan 2024 yılı harnup satış fiyatının belirlendiğini duyurdu.

Haber Kıbrıs’a özel bir açıklama yapan Bolatcan taban fiyatta 25 TL olarak anlaşmaya varıldığını söyledi.

Eylül ayında belirlenmesi gereken harnup taban fiyatının ciddi bir uğraş sonucu Ekim ayının sonunda belirlenebildiğinin altını çizen Bolatcan, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile yoğun görüşmeler sonucu 25 TL mutabık kalındığını kaydetti.

2024 yılında harnubun kilo başına 25 TL’den sayılacağına vurgu yapan Bolatcan üreticiye hayırlı olmasını temenni etti.

Bolatcan kısa sürede resmi olarak da fiyatın açıklanması gerektiğini beklediklerini ekledi.

23/10/2024 21:01
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TAGS: Bekir Bolatcan Haber Kıbrıs’a açıkladı…
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