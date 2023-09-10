Bekir Devran Esendağlı başarılarına 14 yaş kategorisini ekledi 

Ülkemizin başarılı tenisçisi Bekir Devran Esendağlı, 12 yaş Tennis Europe Turnuvalarında aldığı önemli başarıların yanına bir yeni başarıyı 14 yaş Tennis Europe Turnuvasında çift erkekler kategorisinde elde etti.

Erzincan’da düzenlenen 14 yaş Tennis Europe Ergan Cup’ta hem teklerde, hem de çiftlerde mücadele eden Bekir, tek erkekler kategorisinde turnuvayı şampiyon olarak bitiren oyuncuya 6-4/6-4 yenildi. Oynadığı oyun ile şampiyon sporcuyu en fazla zorlayan tenisçi olan Bekir, turnuvaya çiftler kategorisinde partneri Talha Emin Bulut ile devam etti. Partneri ile finale kalma başarısı gösteren Bekir, turnuvayı 2. bitirmiş oldu. Henüz 12 yaşında olan Bekir, 14 yaş Tennis Europe'da, ilk kupasını bu turnuva ile almış oldu.

Antrenörü Mustafa Ülker ile gelişim göstermeye devam eden başarılı sporcumuz başarılarına bir yenisini ekledi.

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