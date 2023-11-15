Bekir Devran Esendağlı, Nadal Tenis Akademisi'nde alkışlandı

Yıldız tenisçimiz Bekir Devran Esendağlı başarılarına yenilerini ekliyor. Nadal Tenis Akademisi'ne en iyi 12 yaş tenisçileri arasında davet edilen Bekir başarılı müsabaka performanslarıyla göz doldurdu. Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu'nun açıklamaları şöyle, "Bu gururu bizlere yaşattığın için çok teşekkür ederim. Bu daha başlangıç, doğru yolda olduğumuzu ispatladın. KKTC'nin 40. yılında , sen bizlerin geleceğisin, dünyanın en büyük tenis efsanelerinden ve markalarından Rafael Nadal 'a ait Nadal Tenis Akademisi'nde, Avrupanın en iyi 12 yaşlarının özel davetle katıldığı turnuvada, kendi grubunda bir Fransız, bir İngiliz ve bir Avusturyalı ile mücadele ederek grup 3.sü olan Bekirimizi yürekten kutlarım. İlk iki maçında Fransız ve Avusturyalı rakibiyle başa baş bir mücadele sonunda mağlup olan Bekir , son maçında İngiliz rakibini mağlup etmeyi başardı. Seni ve Antrenörün Mustafa Ülker'i ve aileni yürekten kutlarım."

Bekir Devran'ın maçları: (Fransa)Mario Vukovic - Bekir D. Esendağlı 6-3 6-4

(Avusturya) Moritz Freitag - Bekir D. Esendağlı 7-5 6-0

(İngiltere)Haqim Kamal - Bekir D. Esendağlı 5-7 1-6