Bekir Devran Esendağlı Türkiye 14 yaş Milli Takımında

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcularından Bekir Devran Esendağlı, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 14 yaş Milli Takım belirleme turnuvalarında dün oynadığı yarı final maçını kazanarak Türkiye Milli Takımına girmeye hak kazandı.

Samsun'da düzenlenen TTF 14 yaş Milli Takım seçme turnuvasına Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başantrenörü Mustafa Ülker ile giden Bekir, toplamda 3 sporcunun takıma alınacağı milli takım seçme turnuvasında tüm maçlarını kazanarak adını finale yazdırdı ve milli takıma girmeyi garantiledi.

Bugün final maçına çıkacak olan başarılı sporcumuz Bekir Devran Esendağlı, şampiyonluk için mücadele edecek.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yaptığı açıklamada, "85 milyonluk nüfusa sahip bir ülkede bu başarıyı yakalayan sporcumuza final maçında başarılar dileriz.

Bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutlarız" denildi.