Bekir Devran Esendağlı uluslararası arenada 

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı'nın Türkiye milli takımı ile yer aldığı, Tennis Europe tarafından düzenlenen, toplam 31 ülke milli takımının katıldığı Winter Cup başladı.



Bekir'li Türkiye milli takımımız, D grubunda, Gürcistan, Bulgaristan, İngiltere, İsviçre, Çekya, Estonya, Litvanya ile mücadele ediyor. İlk maçımız bugün Gürcistan ile oynanırken Bekir'in tekler maçını kazandığı bilgisini aldık. Türkiye 'nin gruptan çıkması halinde, final karşılaşmaları 13-15 şubat tarihlerinde Almanya'da oynanacak.