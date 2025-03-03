Bekir Devran Esendağlı yeni bir Avrupa arenasında

ITF/Tennis Europe Development Championships Megasaray Tenis Akademi'de başladı.

Junior Tour takviminin en önemli parçası olarak köklü bir geçmişe sahip olan ve gelişmekte olan tenis ülkelerinin önde gelen tenis oyuncularına, diğer ülkeler ile benzer standartlarda yarışma ve gelişme imkanı sunmak üzere tasarlanan ITF/Tennis Europe Development Championships'e bu sene 3-12 Mart tarihleri arasinda Megasaray Tenis Akademi ev sahipliği yapacak,

ITF/Tennis Europe Development Championships'in açılış seremonisi Türkiye Tenis Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İpek Soylu Şemin, ITF Avrupa Gelişim Direktörü Vitor Cabral, Tennis Europe Gelişim Direktörü Maciej Szymonski ve ITF/Tennis Europe Development Championships Turnuva Direktörü Özgür Ergüden'in katılımıyla gerçeklesti.

Organizasyonda 14 yaş sporcularının yarışacağı ilk hafta 3-9 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. İlk hafta organizasyonda; Türkiye, Karadağ, Ermenistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Moldova, Azerbaycan ve Gürcistan mücadele edecek.

Türkiye'yi 14 yaşta Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı ile takım arkadaşları, Talha Emin Bulut, Samiye idil Özkeresteci, Nehir Say temsil edecek.