Bekir Kara 19. Tiyatro Günleri'nde "Yirmibironbeş Treni" sahnelendi

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27/11/2023

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Bekir Kara 19. Tiyatro Günleri'nde "Yirmibironbeş Treni" sahnelendi


 Güzelyurt Belediyesi’nin Kasım 2023- Mart 2024 tarihleri arasında düzenlediği Bekir Kara 19. Tiyatro Günleri “Yirmibironbeş Treni” adlı oyunla devam etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, İskele Belediye Tiyatrosu'nun “Yirmibironbeş Treni” adlı oyunu 

Güzelyurt AKM’de  sahnelendiği kaydedildi.

Oyunu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis Üyeleri ve sanatseverler izledi.

Torgun Orbay’ın yazdığı Sami Yakar’ın yönettiği “Yirmibironbeş Treni” oyununda hayatta beklemeyi bırakıp yaşamdan keyif alınması gerektiği mesajı veriliyor.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, oyunun ardından yönetmen Sami Yakar’a gecenin anısına plaket takdim etti.

27/11/2023 16:06
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TAGS: haber, kıbrıs
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