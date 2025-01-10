Bekir Kara 20’nci Tiyatro Günleri yarın başlıyor
Güzelyurt Belediyesi’nin geleneksel olarak organize ettiği Bekir Kara Tiyatro günleri yarın başlıyor.
YAYIN TARİHİ:
10/01/2025
Güzelyurt Belediyesi’nin geleneksel olarak organize ettiği Bekir Kara Tiyatro günleri yarın başlıyor.
Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi “Papaz Kaçtı” adlı komedi oyununu Güzelyurt AKM'de sahneleyecek.
Tiyatro Günleri’nde 17 Ocak 2025 Cuma günü de Girne Tiyatro Su ekibi “Yarım Canlar Destanı” adlı oyunu sahneye koyacak.
Bekir Kara 20’nci Tiyatro Günleri mart ayına kadar devam edecek.
YAYIN TARİHİ: