Bekir Kara vefat etti

Kıbrıslı Türk yazar ve eğitimci Bekir Kara bugün hayatını kaybetti.

Güzelyurt bölgesinde uzun yıllar öğretmenlik yapan ve bölgede ‘Bekir Hoca’ olarak bilinen Bekir Kara'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu.



BEKİR KARA'NIN VEFATININ ARDINDAN GELEN MESAJLAR ŞÖYLE:

Köyümüzün ve Güzelyurt’un değerli hocalarından Bekir Kara hocamızın aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş durumdayız. Bir öğretmen ve sanatçı olarak derneğimiz KAYDER ‘e bölgemize ve Kıbrıs’a kattıklarıyla her zaman hatırlayacağımız hocamıza rahmet diler tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

KAYDER Yönetim Kurulu

**

Güzelyurtumuzun çok kıymetli öğretmenlerinden sayın Bekir Kara hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz Başta tüm aile olmak üzere Güzelyurtumuzun başı sağolsun

Allah mekanını cennet eylesin

Gazi Baf Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

**

Önce Burhan verdi acı haberi … sonra Facebook da sevenleri paylaşmaya başladı. Bir KIBRIS sevdalısı değerli bir sanat adamı First fm ve genç tv de uzun yıllar görev yapan hocam Bekir Kara ağabeyimizi kaybettmişiz..Bekir Kara çok değerli bir kültür sanat müzik ve spor admıydı.. hep üretti .. first fm özel yayıncılığın ilk yıllarında sonradan da genç tv de hep yanımda oldu.. Çok çalıştı.insana çok değer verdi. Uzun zamandır hasta idi . En son oğlu Can dan osman Bulun dan sormuştum onu .. sonunda bu güzel adam da göçüp gitti aramızdan … Nur içinde yat Bekir hocam

Bu memleketten bir Bekir Kara geçti dedirttin… Allah rahmet eylesin ailenin sevenlerinin sanatın başı sağolsun.

Ertan Birinci

**

Bu dünyadan bir BEKİR KARA geçti,

Sazı, sözü, romanı, tiyatro oyunları, öğretmenliği ve sevgisiyle..

Nurlarda ol Bekir abim...

Fevzi Kasap

**

Şimdi aldığim üzücü bi haber beni canımdan vurdu. Halamın oğlu yeğenim akşam vefat etmiştir. Bekir Kara,ya yakışmadı. Bizlere bir çok eserler bırakmış bir Öğretmene böyle bir hastalık yakışmadı. Bir çok anılarımız vardır Bekir Kara ile. Allah rahmet eylesin. Ailemizin başı sağolsun. Nur içinde yatsın yeğenim.

Kazım Türker

**

KKTC Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurucusu oyun yazarı değerli insan BEKİR KARA hocamızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Mekanın Cennet Olsun Hocam... İyi insanlar bir bir gidiyor...

Tolga Manyer

**

Hocamı, babamı kaybettik. Romanların, tiyatronun, türkülerin babası BEKİR KARA..!

Yıldıray Paralı

**

BAŞSAĞLIĞI

KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜNE ÇOK DEĞERLİ ESERLER BIRAKMIŞ, YALOVA SPOR KULÜBÜNE HEM FUTBOLCU HEM DE ANTRENÖR OLARAK HİZMET ETMİŞ BEKİR KARA HOCAMIZI KAYBETTİĞİMİZİ BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENMİŞ BULUNMAKTAYIZ.

BEKİR KARA HOCAMIZA ALLAHTAN RAHMET AİLESİNE VE SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİZ.

Yalova Spor Kulübü

**

Ortaokul dönemimizde bizleri okutan,özelde tüm omorfolular için genelde tüm Kıbrıs için güzel bir öğretmen,güzel bir insan , tiyatroda,sairliktde yazarliktda gercektden güzel izler bırakmış olan BEKİR KARA hocamız hakkın rahmetine kavuşmuştur,melekler yoldaşı olsun inşallah!

Mehmet Orcun Bakar

**

OMORFO ÇOK BÜYÜK BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ.

BEKİR KARA HOCAMIZ DA O GÜZEL İNSANLARA KAVUŞTU.

KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜNE ÇOK DEĞERLİ ESERLER BIRAKMIŞ HOCAMIZI YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLERİ ADINA SAYGI İLE SELAMLIYORUM.

UĞURLAR OLSUN HOCAM.

Ayhan Korel

**

Değerlerimizi birer birer yitiriyoruz,ışıklarda uyu Bekir Kara Hoca.

Nil Çukurovalı

**

BAFIMIZIN DEĞERLERİNDEN BEKİR KARA HOCAMIZI KAYBETTİK. ALLAH RAHMET EYLESİN.

Cenk Dökmen

**

BEKİR KARA KİMDİR?

Bekir Kara, 1945 yılında BAF’ın Bağrıkara köyünde dünyaya gelir. İlkokul ‘u Limasol’un Piskobu köyünde okur. Ardından orta ve lise öğrenimini Limasol 19 Mayıs Lisesinde tamamlar. Daha sonra Bursa Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümünden 1970 yılında mezun olur.

Kara, önceleri ilkokullarda daha sonra ortaokul ve liselerde öğretmenlik yapar. Müdür muaviniyken de emekliye ayrılır.

Yazın yaşamına lise yıllarında, tiyatro ve küçük öykü denemeleriyle başlar. Öyküleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanır. Yarışmalarda öykü, roman ve tiyatro ödülleri alır. Ardından romana da adım atar.

Yazar, halk müziği dalında da çalışmaları yapmaktadır. Otuza yakın türkü- derleme ve düzenlemesi vardır. Beş tane türküsü, TRT radyolarında yayınlanma izni almıştır.

Bu habere tepkiniz:



12/04/2022 13:51