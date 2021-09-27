Bekir’den Güney Kıbrıs’ta Düzenlenen 12 Yaş Turnuvalarında 2 Şampiyonluk Birden

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27/09/2021

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Bekir’den Güney Kıbrıs’ta Düzenlenen 12 Yaş Turnuvalarında 2 Şampiyonluk Birden

 10 Yaşındaki Bekir Devran Esendağlı, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen 2 farklı 12 yaş turnuvasında şampiyonluk elde etti.

            Bekir Devran Esendağlı Limasol’da düzenlenen N-Team Avantage Junior G3 2021 turnuvasında 12 Yaş erkekler kategorisinde set vermeden tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. 

Bu turnuvanın hemen ardından yine Limasol’da Limasol Sporting Club’ta düzenlenen G1 turnuvasında 12 yaş erkekler kategorisinde yine hiç set vermeden ve finalde de Güney Kıbrıs’ın 1 numaralı 12 yaş milli tenisçisini 6/1 – 6/0 yenerek 2. turnuvada da şampiyon oldu.  

27/09/2021 18:19
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TAGS: Bekir Devran Esendağlı, Güney Kıbrıs, spor, haber
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